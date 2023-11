Ingresan George Michael y Willie Nelson al Salón de la Fama

Agencia Reforma

Ciudad de México.- George Michael, Missy Elliott, Sheryl Crow, Kate Bush, Willie Nelson, The Spinners, Rage Against the Machine, Chaka Khan, DJ Kool Herc y Bernie Taupin, letrista de Elton John, se sumaron esta noche a las filas del Salón de la Fama del Rock and Roll durante la ceremonia 38, realizada en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

El requisito principal para ingresar: haberse cumplido al menos 25 años de su debut musical. Después, haber sido seleccionados por miles de expertos y votantes entre una larga lista de candidatos.

Crow, de 61 años, estuvo acompañada de Olivia Rodrigo para interpretar "If It Makes You Happy". Stevie Nicks y Peter Frampton la cobijaron después, al cantar otro de sus hits, "Everyday Is a Winding Road".

"Era una niña que soñaba con el rock and roll, que estudiaba las portadas de los discos. Encontré mi identidad en las letras de las canciones que, estaba segura, estaban escritas para mí", narró la homenajeada.

Kool Herc recibió el Premio a la Influencia Musical el mismo año que el hip hop cumple medio siglo de impacto. El rapero salió al escenario con un bastón y la ayuda de su hermana Cindy Campbell. Ante su emoción, hizo una breve pausa para respirar antes de dar su discurso.

"Sin Rufus no estaría donde estoy hoy", agregó Chaka Khan, quien fue reconocida por su excelencia musical. Cantó "Sweet Thing" con H. E. R. y "I'm Every Woman" con Sia.

El fallecido George Michael también "vivió" la gran noche. Su ex socio en Wham!, Andrew Ridgeley, amigo desde la infancia, se encargó de inducirlo.

"Su música fue clave para su compasión. George es uno de los mejores cantantes de nuestro tiempo", lo presentó.

Durante la década de los 80, Michael consiguió cuatro sencillos número uno como solista, otros tres con Wham! y uno más gracias a un dueto con Aretha Franklin.

Para rendirle homenaje, el estadounidense Miguel cantó "Careless Whisper"; Adam Levine, de Maroon 5, interpretó "Faith", y Carrie Underwood, "One More Try".

New Edition rindió homenaje a The Spinners, el clásico grupo de R&B, con "Could It Be I'm Falling in Love".

Big Boi se declaró fan de Kate Bush, quien después de cuatro nominaciones logró entrar al Salón, pero no asistió a la ceremonia. Como tributo, St. Vincent interpretó "Running Up That Hill".

Con guitarra acústica, Dave Matthews cantó "Funny How Time Slips Away" y abrió el segmento de Willie Nelson, quien cumplió 90 años y se convirtió en el artista de música country número 16 en recibir estos honores. Entre ovaciones, interpretó "On the Road Again" junto a Matthews, Crow y Chris Stapleton.

Jimmy Page presentó a Link Wray e interpretó "Rumble". Por su parte, Elton John introdujo al Salón a su colega y amigo Taupin.

"Superamos muchas tormentas. Es el hombre que cambió completamente mi vida", dijo el intérprete de "Rocket Man", de 76 años, quien regresó momentáneamente a los escenarios para cantar "Tiny Dancer".

En honor a Robbie Robertson, de The Band, un cuarteto formado por Stapleton, Crow, Elton y Brittany Howard cantó "The Weight".

Luego, Ice-T presentó a Rage Against the Machine.

"La historia, como la música, no es algo que sucede: es algo que haces", sentenció Tom Morello, guitarrista de la banda californiana.

Queen Latifah presentó a Missy Elliott, la primera rapera en ser parte del Salón. Acompañada de sus bailarines, interpretó un popurrí con "Get Ur Freak On", "Work It" y "Lose Control".