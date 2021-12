Ingrid Coronado no denunció a Gustavo Adolfo Infante; ¿qué pasó en su audiencia?

Agencias

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante acudió el día de ayer a los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México tras ser notificado por los abogados de Ingrid Coronado, quien lo acusó de violencia de género al igual que a su expareja Charly López.

"La vida te da sorpresas, no fue una denuncia, yo pensé que era una denuncia de la señora, no fue una denuncia, fue una solicitud de medidas de protección por las declaraciones que dio su exmarido Charly en mi programa, y como yo hice la entrevista, pues, a mí también se me hicieron las medidas de protección. Me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comunique con ella y que se bajen los videos donde se declaró todo eso. Todo está hecho”

Asimismo, le pidieron bajar de redes sociales los videos de su programa de espectáculos relacionados al tema.

"El día de ayer hice referencia en dos videos a este asunto. Me solicita la Fiscalía que los baje. Antes de que me llegue la solicitud de la Fiscalía voy a pedir que los bajemos de las redes sociales. Y ya, se acabó”, dijo el titular de De Primera Mano.

De no acatar dichas órdenes podría ser privado de la libertad.

"Asumo la situación y por supuesto que respeto porque vivo en México, en un estado de derecho y hay que hacer lo que las autoridades te indiquen. Es un acto de civilidad, de conciencia, un acto de ser ciudadano. No hay multa, no hay un aviso, pero si vuelvo a cometer esto, me pueden encarcelar más adelante 36 horas, pero no va a pasar, no voy a hablar de ese tema. Puedo hablar de ella, pero para qué”

Gustavo Adolfo señaló que Charly no estuvo presente, ni mandó abogados, por lo que le pusieron un abogado de oficio que estaba ahí. Ingrid Coronado estuvo presente pero vía Zoom, aunque se mostró muy seria.

"Conmigo está cerrado el asunto totalmente”, finalizó Gustavo Adolfo Infante.