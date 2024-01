Inicia Alfredo Adame 'encierro' en La Casa de los Famosos

Diego Bonilla Flores / Agencia Reforma / Alfredo Adame inició su encierro 'La Casa de los Famosos' Diego Bonilla Flores / Agencia Reforma / Festejó su ingreso al reality con un gran pastel

Ciudad de México.- Con un pastel, Alfredo Adame disfrutó sus últimos momentos en el mundo exterior antes de aterrizar en La Casa de los Famosos, un reality show de Telemundo, que arranca el próximo 23 de enero.

El polémico actor y conductor convivirá las 24 horas del día junto con Lupillo Rivera, Daniela Alexis mejor conocida como "La Bebeshita", Mariana González, Pedro Figueira "La Divaza", entre otros participantes.

"Me siento muy honrado y muy halagado, va a estar muy padre, sé que la gente se va a divertir. Voy con el ánimo de pasármela bien", confesó Adame, a los medios de comunicación.

El actor de 65 años, famosos por participar en telenovelas como Por Amar Sin Ley o Perdiendo el Juicio, dijo que tiene la condición física de "un chavito" de 25 años, para enfrentarse a los retos físicos dentro de La Casa, incluso, para pasar hambre.

"Voy al gimnasio todos los días, practico artes marciales dos veces a la semana. Mentalmente estoy lúcido, estoy perfectamente bien, saludable y todo. Estoy muy bien para enfrentarme a todo eso", resaltó.

Esta no es la primera vez que Adame participa en un programa de telerealidad, pues en 2022 salió victorioso del show Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, en República Dominicana, donde resultó ganador de un millón de pesos.

El actor resaltó que ese dinero fue donado a tres diferentes fundaciones, pero de resultar ganador de La Casa de los Famosos, donde el premio es de 200 mil dólares, tal vez considere irse de viaje.

Dejó en claro que sus motivaciones no son económicas pues a su edad no necesita mucho para vivir, además aclaró que todo su patrimonio está a nombre de su hija Vanessa para resguardarlos en su proceso de divorcio con Mari Paz Banquells.

"Todavía no sé que haría, pero un viaje suenan bien. Mi interés no es económico, yo heredé todo a mi hija para prevenir, ella me da para mis chicles, no necesito mucho para vivir, no necesito gran cosa", sentenció.