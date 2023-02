Inicia juicio de actor de 'El Juego del Calamar'

Associated Press / Oh Yeong-su, actor de la serie 'El Juego del Calamar' iniciará juicio por la acusación en su contra por conducta sexual inapropiada

Ciudad de México.— Oh Yeong-su, actor de la serie El Juego del Calamar, iniciará juicio por conducta sexual inapropiada, programado para comenzar este viernes 3 de febrero, reportó NME.

La acusación fue hecha el año pasado en Suwon, cerca de Seúl, en Corea del Sur. Se acusa que tocó a una mujer de manera inapropiada en 2017.

Según los informes, la mujer anónima presentó una denuncia contra Yeong-su en diciembre de 2021. Sin embargo, las autoridades cerraron el caso en abril de 2022. El asunto se reabrió a pedido de la víctima, según un informe de la agencia de noticias Yonhap.

Oh ha negado previamente el reclamo, en un comunicado compartido con la emisora coreana JTBC.

"Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé porque (la persona) dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos".

Yeong-su ganó el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por su papel en El Juego del Calamar y obtuvo una nominación al Primetime Emmy como Mejor Actor de Reparto.

Antes de la exitosa serie de netflix, era mejor conocido por protagonizar producciones teatrales. Más tarde comenzó a aparecer en una serie de películas y programas de televisión coreanos, incluidos God Of War y A Little Monk de 2003 .

Una segunda temporada de El Juego del Calamar está en desarrollo temprano en Netflix, y se espera que se lance en 2024.