Inicia rodaje de la cuarta temporada de 'Un Día Para Vivir'

Cd. de México.- Llegar a una cuarta temporada se dice fácil, pero para el equipo de Un Día Para Vivir es un logro importante que hay que compartir.

María José Margán, protagonista del unitario, y Adrián Ortega, productor ejecutivo, dieron el claquetazo inicial desde una locación al sur de la Ciudad de México.

"Seguimos apostando por las producciones hechas en México, estamos muy orgullosos de la estrategia de programación y así llegar a la audiencia mexicanas y entrar cada año a sus hogares. Es un concepto original y nos da mucho orgullo porque ha logrado conquistar los corazones de muchos", resaltó Ortega.

Un Día Para Vivir presenta un caso distinto por capítulo en el que la única constante es la muerte, interpretada por Margán, quien hará reflexionar a los personajes y al público, sobre qué harían si les quedaran tan sólo 24 horas de vida.

"Para mí este proyecto es mi bebé, es un proyecto que amo con el alma, me ha enseñado mucho. Es muy mágico el personaje y cada que leo los libretos me mandan un mensaje. Estoy muy contenta y muy agradecida por el equipo de trabajo que me ha tocado", dijo la actriz.

La serie, original de TV Azteca, hasta el momento cuenta con 240 capítulos y su cuarta temporada todavía no tiene fecha de estreno.

Sin embargo, Margán, de 39 años, adelantó que será más oscura que las pasadas y se adentrará a temas más tabú.

"La cuarta temporada estará mucho más fuerte con temas más tabú y eso le va a gustar mucho a la gente porque están un poco cansados de que la violencia o el narco sean los mismos temas de siempre. Esta es una serie muy conmovedora, que da muchísimo aprendizaje", resaltó.

