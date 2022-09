Insinúa Demi Lovato que no quiere dar más giras

Archivo / Agencia Reforma / La cantante Demi Lovato insinuó en sus redes sociales que su actual gira podría ser la última de su carrera, pues ya no tiene energías

Ciudad de México.— La cantante Demi Lovato anunció este martes en una serie de historias de Instagram, mismas que eliminó al poco rato, que su gira "Holy Fvck" será la última de su carrera.

"Estoy tan jodidamente enferma que no puedo levantarme de la cama", escribió Demi Lovato, de 30 años, junto a un par de fotos aparentemente tomadas en una habitación de hotel. "Ya no puedo hacer esto. Esta próxima gira será la última. Los amo. Gracias chicos".

La cantante de "Sorry Not Sorry" no compartió más detalles sobre los problemas de salud que enfrenta actualmente, ni sobre su aparente retiro de los escenarios, dejando en suspenso a sus fans.

Actualmente, Demi Lovato está en al recta final de su gira "Holy Fvck", que tiene planeado culminar el próximo 6 de noviembre, en el Toyota Music Factory, en Irving, Texas.

"Te amamos Demi, no estás sola. recuerda que tú y tu salud están por encima de todo", fue la respuesta de un fan tras el anuncio críptico de la cantante.

"Creo que olvidamos el trauma por el que ha pasado Demi Lovato, olvidamos lo pesado que es el día a día para ellos. Me sorprendió cuando anunció una gira", señaló otro internauta, en Instagram. "Todo lo que podría desear es que Demi sea feliz. Eso es lo que importa".