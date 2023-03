Insiste madre de Aaron Carter que su muerte fue homicidio

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La madre de Aaron Carter publicó una serie de fotos de la escena de muerte del cantante para exigir que se investigue a profundidad la causa de muerte del cantante, ya que considera que podría tratarse de un homicidio.

Jane Carter recurrió a su cuenta de Facebook para mostrar fotos de la escena de muerte de Aaron, en las que se muestra el cuarto de baño donde fue encontrado, la bañera llena de agua con una coloración verde, debido a las horas que el cuerpo pasó en proceso de descomposición, toallas de baño tiradas en el suelo, y una sustancia regada por el piso.

"Debido a la enfermedad mental de mi hijo y los problemas con los medicamentos recetados, ellos (los policías) solo querían que fuera algo fácil ya que no tenían el tiempo o disposición de acercarse. Hay personas que deben rendir cuentas", se lee en el post.

A pesar de que el forense descartó la muerte por ahogamiento y dio paso a la posibilidad de sobredosis, la familia y amigos cercanos de Carter insisten que su muerte no fue causa de las hipótesis que apunta la policía, y que pudo ser un caso de homicidio.

En enero, la ex prometida de Aaron, reveló a TMZ que encontró mensajes que podrían apuntar a su implicación en un caso de drogas, en los cuales una persona que le pide el pago de 800 dólares por una sustancia no identificada, a lo que el cantante responde que ya no quiere las drogas, y el destinatario le dice que aun así debía pagar su deuda.

Eso representa para la familia una prueba de que su muerte pudo ser un crimen, por lo que así lo expone Jane en su publicación "Aaron tenía muchas amenazas de muerte y muchas personas que le hacían la vida imposible".