Inspira 'Iron Man' a Johansson

Ciudad de México.- Scarlett Johansson reveló que ver a Robert Downey Jr. en Iron Man (2008) la inspiró a querer ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

"Simplemente me encantó. Nunca había visto algo así antes.

"No era que yo fuera una fanática de las cosas de superhéroes o de ese género, pero yo quería trabajar con Marvel porque parecía un lugar increíble", expresó Johansson en una entrevista para Vanity Fair.

La artista conoció al director Jon Favreau cuando estaba eligiendo a Viuda Negra para Iron Man 2, pero para su decepción, el cineasta eligió a Emily Blunt para el papel.

"Entonces eso fue todo, sabes la vida continuó, quiero decir he tenido suficiente experiencia de rechazo", compartió Johansson.

Sin embargo, Blunt tuvo que dejar el personaje debido a un conflicto de programación.

"Me encontré a Jon nuevamente y tuvimos una conversación divertida sobre cómo no me había elegido, él estaba muy emocionado", dijo la actriz.

Viuda Negra tendrá su estreno en el 2020.