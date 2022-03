Inspirada por su mamá Nailea Norvind se lanza como directora

Reforma

Ciudad de México.- "Es como si mi madre me hubiera estado empujando todo el tiempo hasta este momento, era la que más quería ver a su hija en el cine", dice Nailea Norvind tras festejar en el Festival de Cine de Berlín el Oso de Plata que ganó el filme mexicano Manto de Gemas, donde interpreta a la protagonista.

La actriz siente la influencia de Eva Norvind en su carrera más que nunca, pues recuerda que la Berlinale fue el primer festival de cine al que acudió, en 1998. Madre e hija fueron juntas a la presentación del filme Didn't Do It for Love, de Monika Treut, que celebraba la vida de su progenitora.

La figura de Eva, que entre muchas cosas fue actriz y dominatrix con el alias Ava Taurel, llevó a su hija a decidirse por debutar como directora. El nuevo proyecto de Nailea, en el que se enfocará por completo cuando regrese a México, será un filme sobre ambas.

"Originalmente sólo la pensaba actuar porque lo que me interesaba era el personaje y sin embargo, como la terminé escribiendo, me adentré tanto que no hay nadie que conozca el guión como yo.

"Tengo tan claras las escenas que quiero lograr, que me di cuenta que se va a tratar que yo me vuelva la autora completa y tendré que atreverme a llevar todas esas posiciones, desde productora, escritora, directora y actriz", adelantó Norvind en entrevista.

La actriz de Quinceañera no quiere que su nueva cinta sea igual a Didn't Do It for Love, por lo que adelantó que tomará sólo algunos aspectos de la vida real y que probablemente también aparecerá su propia historia.

Norvind ya ha sido productora e incluso pudo presentar en Venecia Nacido Sin, un documental que su madre estaba preparando y que dejó inconcluso cuando murió en la playa de Zipolite, Oaxaca, en 2006.

Como actriz, Nailea suma más de 30 años de carrera desde que inició en programas como los ochenteros Cachún Cachún Ra Ra y Chispita. Por ello, le emociona aprovechar su experiencia para dirigir.

"A veces vamos teniendo que pasar por varias áreas de la vida hasta sentir esta madurez suficiente y la confianza. Una película es construir muchas cosas. Lo he observado y eso puede intimidar, pero ahora sí me siento lista", afirmó.

Pero en la actuación tampoco le han faltado novedades, pues lejos de estancarse, ha llegado a interpretar personajes que le interesan, como Isabel en Manto de Gemas, filme que define como una de las oportunidades más importantes de su trayectoria.

Fue a Cannes en 2015 con el largometraje El Último Paciente: Chronic, de Michel Franco, pero Norvind considera más complejo el rol que le dio Natalia López Gallardo, pues su personaje, Isabel, acaba de divorciarse y llega al campo. Ahí se involucra en la búsqueda de su ayudante por su hermana desaparecida.

"Natalia es una directora que observa a todos los integrantes que invita a participar en su película y tiene que ver con lo que reflejamos como seres humanos en la vida. Resulta que tuve las cualidades que ella necesitaba y, cuando lo conozcan, tiene tintes de la vida de mi madre.

"Lo que me gusta de Isabel es que es una mujer que pretende alejarse de la burbuja en la que ha nacido y ha sido partícipe durante muchos años de su vida, quiere darle un sentido más profundo y real a su vida. A veces mirar a tu alrededor y ver la posibilidad de tal vez ayudar a alguien puede dar más significado a tu existir".

Nailea no tiene que imaginar cómo se sintió su madre al compartir con ella un festival de renombre, pues apenas hace dos años acompañó a su hija, la también actriz Naian González Norvind, a Venecia, donde ésta presentó Nuevo Orden.

"Como la actriz que soy me gusta agarrar otros roles. En ese viaje ni siquiera pensé en llevarme algo para la alfombra roja. Era el momento de ella, pude vivir mi papel de mamá de documentar la experiencia", recordó.