Intentaron hackear WhatsApp de Carmen Salinas

La cuenta de WhatsApp de Carmen Salinas sufrió varios intentos de hackeo, alertó Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas.

Abordado por medios de comunicación, Gustavo pidió a medios de comunicación difundir estos intentos de hackeo donde, comenta, podrían pedir dinero a usuarios de WhatsApp a nombre Carmen Salinas.

Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”, comentó el sobrino de Carmen.

Familiares de Carmen Salinas comentaron que no pedirán ninguna especie de donativo a los fans de la actriz pues todo lo tienen cubierto por ahora, en parte por ayuda de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

No sé quién lo esté haciendo, ahorita está de moda hackear y piden dinero a nombre en WhatsApp”, comentó el sobrino.

En el corte informativo con medios de comunicación también estuvo presente María Eugenia Plascencia quien aseguró que todavía faltan estudios por realizar.