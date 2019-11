Internan a la mítica actriz Catherine Deneuve tras sufrir un accidente cerebrovascular

Catherine Deneuve, de 76 años, fue hospitalizada en la noche del martes en París y se le requirió exámenes en profundidad, informó hoy la prensa gala. La familia de Deneuve confirmó a la agencia France Presse que la actriz había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico “muy leve” y está fuera de peligro.

Según un comunicado, emitido por la empresa Artmedia, que representa a Deneuve, dice que la actriz tuvo una apoplejía “muy limitada y por lo tanto reversible". "Afortunadamente no presenta ningún déficit motriz pero debe, por supuesto, tomarse un tiempo para descansar”, añade el texto.

Según el diario Le Parisien, la intérprete ingresó en un centro de salud en París tras descomponerse durante el rodaje de su último proyecto, el drama familiar De son vivant, de Emmanuelle Bercot, que la artista filma en la región parisina desde el mes de octubre.

De acuerdo al citado medio, que adelantó la noticia, su estado es lo suficientemente “grave” como para que los médicos que la atienden hayan decidido realizarle pruebas “exhaustivas”. Pero una fuente le dijo al sitio especializado Variety que su condición no era alarmante.

Le Parisien no especificó a qué hospital fue llevado Deneuve.

Para medios como BFMTV, el cuadro de la actriz, un icono indiscutible del cine mundial, es consecuencia de una acumulación de cansancio motivado por una “agenda sobrecargada” . Pese a su avanzada edad, no ha bajado el ritmo de sus rodajes y apariciones públicas.

Según la prensa francesa, Catherine Deneuve fue ingresada en la noche del martes tras sentirse mal durante un rodaje (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

Deneuve trabaja desde octubre en el rodaje de la nueva película de Emmanuelle Bercot, De son vivant, y acaba de estrenar Fête de Famille, de Cédric Kahn.

Además de encadenar un rodaje con otro, Deneuve, cuya imagen está igualmente ligada a la moda francesa por la estrecha relación que mantuvo con el diseñador Yves-Saint Laurent, mantiene el mismo ritmo intenso en los eventos públicos, como la Semana de la Moda.

La estrella de recordadas películas como The Umbrellas of Cherbourg y 8 mujeres estuvo en el Festival de Cine de Venecia a principios de este año con la última película de Hirokazu Kore-eda, The Truth, en la que aparece junto a Juliette Binoche. Tiene asimismo pendiente de estreno Terrible Jungle, de Hugo Benamozig.

A comienzos de septiembre, Catherine Deneuve replicaba a Le Parisien cuando le preguntó sobre su cargada agenda cinematográfica: “O se hace cine, o no se hace”. Además, aseguró que el secreto de su energía se encuentra en los genes de su madre. “Se llama Renée. Cumplirá 108 años en 10 días. Mis hermanas y yo hemos salido a ella”, aseguró.

Conocida por su versatilidad ante la pantalla, es la estrella de cine más importante de Francia desde la década de 1960. Ha trabajado con algunos de los mejores directores del mundo, como Luis Bunuel, Francois Truffaut, Manoel De Oliveira, Lars von Trier y Francois Ozon.

Deneuve fue nominada al Oscar por Indochine, dirigida por Regis Wargnier, en 1993, y por un BAFTA en 1969 por Belle de Jour de Bunuel, que fue su papel principal. Ganó varios premios Cesar, que son los más altos honores de la industria cinematográfica de Francia y ha sido celebrada en muchos festivales de todo el mundo.





Fuente: www.infobae.com