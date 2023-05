Interpol derrama intensidad

Interpol se volvió de culto instantemente, desde el momento en que su primer sencillo, Obstacle 1, comenzó a rotar en la programación de MTV. Con Evil, canción extraída de su segundo disco, la banda neoyorkina alcanzó el éxito tanto de crítica como de ventas. La oscuridad de su música, de sus letras, que vistieran siempre tan elegantes en sus presentaciones, los llevó a consolidar una base de fans alrededor del mundo y en México más que en cualquier otra parte.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Sam Fogarino, baterista y parte esencial de la banda desde hace más de 20 años, quien nos habló del proceso creativo, amor por México y concierto que Interpol dará en Juárez hoy durante el Tecate Supremo.

ELD

Antes que nada, felicidades por el nuevo álbum. Sé que es un momento muy complicado ya que apenas vamos saliendo de la pandemia.

Sam Fogarino

Sí, fue todo un viaje.

ELD

Cada nuevo álbum de Interpol se escucha más íntimo, más personal. No tan comercial como los primeros discos. ¿Crees que la pandemia hizo esta grabación todavía más oscura?

SF

Es difícil de decir porque pudimos armar algunos demos. Y luego, cuando pudimos estar en la misma habitación, no importó cómo se escribieron estos demos, ni cómo se conceptualizó este trabajo. Cuando finalmente pudimos tocar juntos en una habitación, fue trabajar como siempre. Y sabes, es increíble que pudiéramos superar todo este asunto de la pandemia sin que sufriera nuestra música.

ELD

Llevan más de 20 años tocando juntos, creando música juntos. ¿Es difícil esta parte de hacer música aún con todas las diferencias que pudieran tener?

SF

Realmente hay un respeto que se ha establecido durante todo este tiempo. Es algo automático nuestro proceso de escritura en este punto. Y somos muy afortunados, me gusta y todavía funciona por alguna loca razón. Podemos hacer música juntos en una habitación, podemos hacer música por separado. Y eso solo revela otro punto fuerte de la banda.

ELD

¿Qué pueden esperar los fans de Interpol durante este concierto en Juárez?

SF

Bueno, habrá algunas canciones que no hemos tocado en mucho tiempo. Esa es principalmente la mayor sorpresa. Será una selección de cada disco. Prácticamente tendrán un catálogo completo.

ELD

¿Cuál fue tu reacción cuando escuchaste que tenían que tocar en Juárez?

SF

Conocimos a mucha gente de Juárez durante conciertos en El Paso. Ahora podrán vernos y evitarse, ya sabes, eso de cruzar y mostrar el pasaporte. Y después de 21 años de gira es agradable ir a un lugar donde no hayamos estado antes.

ELD

Hay muchas bandas que realmente tienen una conexión especial con los mexicanos. Puedo recordar a Drake Bell o My Chemical Romance, por ejemplo. E Interpol es una de estas bandas. ¿Cuál crees que sea la razón de esta conexión?

SF

Creo que es por la pasión que tienen los mexicanos en general, y creo que aprecian la música de Interpol, sus letras. Y no hay nada como eso, cuando tocas para una multitud que entiende la profundidad de tu música. Y todos estamos emocionados, porque consideramos a México nuestro segundo hogar.

ELD

Desde el inicio, siempre se comparó a Interpol con bandas como Joy Division. ¿Te molesta este tipo de comparaciones?

SF

Al principio no, porque es una gran banda con la cual compararse, pero luego comenzó a volverse una especie de comparación perezosa. La gente empezaba a decir payasadas cuando nos presentaban, como que veníamos de Manchester o nos cambiaban el nombre. Pero bueno, siempre pensé que no podemos evitar que nos comparen con otras bandas, así son las cosas. Y si un fanático más joven de Interpol se vuelve loco por Joy Division debido a esto, que así sea. No es algo malo.

ELD

En algún momento, en tu larguísima carrera como músico, leí que rechazaste unirte a la banda de Marilyn Manson. Sé que con el gran éxito de Interpol te encuentras muy bien ahora. ¿Pero en algún momento te arrepentiste de esta decisión?

SF

No, no me arrepiento de nada. Creo que fue algo halagador que Brian (nombre real de Marilyn Manson) quisiera que yo tocara en su banda, pero no podía aceptar. Mi forma de tocar la batería era muy diferente al tipo de música que él tocaba en ese momento. Sería demasiado forzado. No era lo suficientemente fanático de lo que estaban haciendo musicalmente. Agradecía su esfuerzo y originalidad, pero no hubiera funcionado.

ELD

Es muy conocido que Paul Banks (vocalista del grupo) pasó parte de su niñez en México. ¿Qué te cuenta él sobre nuestro país?

SF

Le encantó, le encantó. Fue a la escuela en la Ciudad de México, y siempre dice que fue uno de los mejores momentos de su vida. Ama a México y es genial que también pueda hablar español. Así que esto hace aún más agradables nuestras visitas a México.