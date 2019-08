Interpol y Franz Ferdinand, juntos en México

Ciudad de México.- Las agrupaciones Interpol y Franz Ferdinand unirán talentos en el escenario durante sus presentaciones programadas en Monterrey y Guadalajara, los días 12 y 14 de noviembre próximo.

Interpol, originaria de Nueva York, está conformada por Paul Banks (vocalista), Sam Fogarino (baterista) y Daniel Kessler (guitarrista). Cuentan con seis discos de estudio, entre ellos, Antics, Interpol y Marauder.

Con mariachi y banda Ana Bárbara abarrota el Metropólitan

El trío de músicos estadunidenses ha visitado México en diversas ocasiones y han encabezado festivales como el Live Out, Vive Latino, Pulso y próximamente el Corona Capital.

La química entre la banda y los fanáticos ha sido tal, que en 2017 eligieron al país como parte de la celebración por los 15 años de su álbum debut Turn on the bright lights.

Por su parte, Franz Ferdinand surgió en 2001 en Glasgow, Escocia. Sus integrantes son Alex Kapranos (vocalista), Bob Hardy (bajista), Paul Thomson (baterista), Dino Bardot (guitarrista) y Julian Corrie (tecladista/guitarrista). La última vez que pisaron suelo mexicano fue en abril de 2018 como parte de la promoción de su quinto álbum titulado Always ascending.

Su discografía está compuesta por álbumes como Franz Ferdinand, You could have it so much better, Tonight: Franz Ferdinand y Right thoughts, Right words, right actions.

De igual manera que la banda neoyorquina, Franz Ferdinand encabezará la décima edición del festival Corona Capital, que se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, los días 16 y 17 de noviembre.

Mientras que el 9 de noviembre en Hermosillo, Sonora, los escoceses formarán parte del elenco de un festival de música.