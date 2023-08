Interpreta Bublé 'Haven't Met You Yet' con Foo Fighters

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Foo Fighters sorprendió a sus seguidores en el festival Outside Lands en San Francisco al invitar a Michael Bublé a subir al escenario para interpretar el tema "Haven't Met You Yet".

De acuerdo con NME, Bublé viajó desde Argentina para participar en la presentación de Foo Fighters, pues el intérprete de "Feeling Good" acudió a uno de los conciertos que dio Luis Miguel en la Arena Movistar.

David Grohl, vocalista de la banda, sorprendió a un fan que traía una pancarta que decía "Amo a Bublé", el cantante lo llevó al escenario y después subió a Michael para interpretar "Haven't Met You Yet".

"Oh Dios, es Michael Bublé. Hemos estado haciendo eso en lo que la gente del público dice 'conozco esa pinche canción' y luego no saben ni el primer verso. Y este cabrón, no miento, llegó hoy de Argentina para cantarles esta canción. Porque no hay tal cosa cómo llevar una broma demasiado lejos", dijo.

Michael Bublé llegará al País a mediados de octubre a la Arena Ciudad de México, después de cancelar sus presentación en 2020 por la pandemia por Covid19.