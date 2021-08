Interpretará Eiza González a María Félix

La actriz Eiza González ya eligió su próximo reto actoral: dar vida a "La Doña", María Félix, en una biocinta que ella misma producirá, de acuerdo con Deadline.

La estrella de Baby: El Aprendiz del Crimen se asoció con los herederos de la diva del cine mexicano para desarrollar el largometraje, que será dirigido por el ganador del Emmy Matthew Heineman; se espera conseguir a un guionista latinoamericano para que adapte la vida de Félix a la pantalla grande.

Junto a González, la película será producida por Dana Harris y Nicole King para la firma Linden Entertainment; Walter Rivera será productor ejecutivo en nombre de los herederos de Félix.

"La tenacidad de María y su forma feroz de vivir algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí ya muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo", indicó la protagonista de Lola, Érase una Vez.

"María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida necesita ser vista en todo el mundo, para que la gente aprenda más sobre cómo la sociedad representa a las mujeres exitosas e impulsadas".

Los herederos de Félix, de las estrellas mexicanas con mayor renombre a nivel internacional gracias a las 47 producciones cinematográficas que realizó en varios países, se dijeron contentos por haber encontrado en González a la persona ideal para encarnarla en el cine.

"Durante mucho tiempo hemos estado buscando al socio adecuado para contar la historia de María y estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, la inteligencia, la pasión, el carácter y la belleza de María", comentó Rivera.

"Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que lo hizo María Félix, y sabemos que en las manos de Eiza, el legado de María Félix será retratado de la manera más auténtica".

Los detalles sobre el inicio de la producción así como de su posible fecha de estreno no se han dado a conocer hasta el momento.