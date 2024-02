Interpretará Kate del Castillo a Chavela Vargas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Con una agenda llena de proyectos que la tiene activa en el mercado anglo e hispano como actriz y productora, Kate del Castillo vive un muy movido 2024.

En un descanso de las grabaciones de la serie The Cleaning Lady, a la que se une en su tercera temporada, la famosa "Reina del Sur" adelantó que está por estrenar una película filmada en México y otra en Londres, además de tener en su mira hacerle justicia a Chavela Vargas.

"Gracias a Dios estoy contentísima, tengo mucho trabajo, y también con mi productora tenemos ya dos series vendidas a una plataforma, se están escribiendo, avanzando, yo estaré como actriz nada más en una", expresó Kate, de 51 años.

"Ahorita este 2024 viene con todo, lo estoy empezando con esta serie que se llama The Cleaning Lady, donde seré la mala de la historia".

La nueva temporada de The Cleaning Lady, compartió, inicia el martes 5 de marzo a través de Fox y Hulu.

El rodaje tiene lugar en Albuquerque, Nuevo México. Su personaje es Ramona Sánchez, quien llegará para hacerle la vida imposible a Thony, la protagonista de la serie estelarizada por la actriz Elodie Yung.

"Es un personaje fuerte, estoy contenta porque también para mí es un cambio hacer una mala", señaló la mexicana.

Su proyecto en México es una comedia titulada Es por Tu Bien, que filmó junto a las actrices Mónica Huarte y Consuelo Duval, dirigida por Alfonso Pineda Ulloa.

Otro gran motivo de felicidad para la hija del actor Eric del Castillo es que llegó a sus manos la oportunidad de dar vida a Chavela en una bioserie que preparan Caracol Televisión y Miracol Media.

"De entrada es un reto enorme, es mucha presión. Lo que pasa es que se dio la oportunidad y ni modo que diga que no. No puedes decir que no a un proyecto tan increíble, a mí me encanta Chavela, siempre me encantó y por eso lo quiero hacer", dijo la actriz, quien además será productora ejecutiva.

"Chavela era una mujer de frente, sincera, sin tapujos, además, adelantada a nuestra época, que sufrió también muchísimo, que fue un ícono mexicano a pesar de que no era de México, y con mucho amor por México".

Lo que tienen en común ella y Chavela, consideró, es que expresan lo que sienten de frente y comparten el gusto por el tequila.

"Para mí es así como lo máximo Chavela, y en algún momento me escribió cuando lo de aquel tuit famoso (que escribió al Chapo Guzmán). Ella me puso una cosa muy linda que decía: 'Libres Kate... siempre libres'", compartió.

"Desde entonces la adoré porque ella luchó mucho y hablaba siempre mucho de la libertad, y para mí es esencial. Para mí fue una mujer que amó México, que se codeó con las mejores, con las peores, sin embargo, es un ícono de la música mexicana y esa parte me encanta".

Hasta el momento sabe que la bioserie sería de máximo ocho capítulos.

"Se tiene que hacer algo bien hecho, y si yo no veo que las cosas están bien hechas, la verdad es que no le voy a entrar. Si lo hago debe ser un personaje a la altura", aseguró.

"La verdad es que lo que me interesa es justo eso, que no tenemos mucho en común, físicamente, pero sí en ideas. Para mí es muy importante que le demos vida y que le hagamos justicia, nada por encimita".

Además, tiene pendiente el estreno de otra comedia que filmó en Londres bajo la dirección de Katherine Fairfax Wright, en la que comparte créditos con Maia Reficco (Pretty Little Liars).

Sobre la novela "Revolución", del escritor español Arturo Pérez-Reverte, Kate contó que compraron los derechos para llevarla a la pantalla grande su productora Cholawood junto a Endemol Shine Boomdog.

"Esto va empezando, se tienen qué conseguir escritores que adapten, director, actores. Por lo pronto se dio el anuncio de que ya tenemos los derechos y que se hará", explicó.