Intérprete de altura

Chihuahua, Chih.- Con una pulcra técnica vocal y la intensidad justa para interpretar una pieza dramática, la soprano chihuahuense Loretto Guerrero Sáenz obtuvo el tercer lugar en el concurso ‘International Voice Competition Boris Martinovich’.

La competición se realizó en línea el pasado domingo 28 de abril. Participaron 27 cantantes de ópera de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Corea, México, Portugal, Alemania, Rumania, Rusia, Brasil, Armenia, Suecia, Australia, China y Chile.

Concursante de la categoría ‘Opera University’, Loretto comparte emocionada el camino que siguió para enfrentarse a talentosos cantantes y obtener el tercer puesto.

“Encontré la convocatoria en un grupo de fans de José Carrera, leí todas las especificaciones y vi que reunía los requisitos, mando mi primer video y resulté seleccionada como semifinalista.

Después me solicitan otro video y ahí es cuando llegué a la final”, platica la cantante de 24 años, egresada de la Licenciatura en Música por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

De ser 50 los participantes -entre sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos-, los finalistas se presentaron en una jornada maratónica, en la que Loretto se destacó al interpretar ‘Elle a fui, la tourterelle’ de la ópera ‘Los cuentos de Hoffmann’, acompañada por el pianista Armando Tarango.

“Esta pieza trata de una chica enferma de tuberculosis que está aislada y le prohíben cantar y, aparte de todo ese drama, no puede estar con la persona que ama porque la han alejado de él.

En su canto dice que ella es la tórtola que le sigue siendo fiel, que su corazón es suyo, y espera que él también la siga amando”.

Semejante aria requería de una interpretación a la altura, tanto vocalmente como en la capacidad de transmitir el romántico mensaje.

“La pieza no fue fácil, empecé a estudiarla en 2016 y apenas este año la retomé porque el proceso de canto que he pasado me lo facilitó más. Había pasajes a los que tenía que darle más atención y meterme al personaje, imaginar cómo se sentía ella, compartir su sentimiento con cosas que he vivido porque puedes tener una técnica perfecta pero si no transmites es como si no la tuvieras”, expresa la cantante.

El premio a su destacada actuación es una beca para estudiar un verano en Croacia, al lado de los fundadores del concurso, los reconocidos artistas de ópera Diana y Boris Martinovich.

La selección de los ganadores fue decisión de un experto jurado formado por estrellas del mundo de la ópera y directores de orquesta.