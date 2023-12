Investigan a organizadores de concierto de Romeo Santos

AFP / Cantante Romeo Santos

La Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación a los organizadores de un concierto reciente del cantante Romeo Santos por presuntas irregularidades y vínculos de las empresas productoras con un recluso condenado por delitos de tráfico de drogas.

Mediante su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que se van a "investigar y sancionar irregularidades cometidas por la empresa Panteras Entertaiment y Global Boletosvzla", las cuales agraviaron y abusaron de la buena fe de la fanaticada del cantante Romeo Santos.

Saab comentó que las pesquisas iniciales arrojaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien fue detenido y "enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en el 2015 en República Dominicana".

Araujo Durán, en su momento, fungió también como dueño y presidente de la empresa de eventos Solid Show usada para legitimar capitales del narcotráfico. Fue sentenciado en noviembre de 2020 a 30 años de prisión por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financista y asociación para delinquir.

El concierto estaba programado para las 8:00 de la noche del domingo, pero fallas en la organización y en las conexiones de los vuelos ocasionaron que el cantante llegase retrasado al país y subiese al escenario a las 4:00 de la mañana del lunes, cuando miles de los asistentes ya se habían retirado de la base aérea de La Carlota, donde se celebraba el evento, ubicada en el este de Caracas.

Santos, conocido como el Rey de la Bachata, pidió disculpas al público y responsabilizó a los productores por el retraso, catalogando lo sucedido como una "falta de respeto contra ustedes, el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor", dijo el cantante de ascendencia dominicana y puertorriqueña, nacido en el Bronx, en Nueva York.

El músico aseguró que en sus 26 años de trayectoria "nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde, nunca he cancelado un show. Esto es sencillamente, totalmente culpable, la empresa que organizó el evento", dijo.

La Fiscalía señaló que Araujo Durán operaba desde el Centro de Formación del Hombre Nuevo, un recinto carcelario de Caracas, donde organizaba espectáculos musicales en complicidad con el director de la prisión, identificado como Argenis Guerra, quien fue detenido, junto a otros funcionarios carcelarios.

Araujo Durán, con el apoyo interno en su lugar de reclusión, también presuntamente estafó a los organizadores de un concierto en marzo pasado del reggaetonero Anuel AA, añadió la fiscalía general, que aspira ampliar la condena del reo.

El Ministerio Público solicitará, además, como medida preventiva, la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de todos los activos de las empresas investigadas, informó la Fiscalía.