Investigan choque de integrante de BTS

Seúl, Corea del Sur.- Un miembro del grupo de pop coreano BTS era investigado por la policía por un accidente de tráfico en el que él y un taxista sufrieron lesiones leves, según las autoridades.

Jungkook, de 22 años, admitió haber causado el accidente al incumplir las normas de tráfico y llegó a un acuerdo con el taxista, indicó la agencia de BTS, Big Hit Entertainment. Ni el conductor ni el cantante sufrieron heridas graves, señaló la agencia.

"Nos disculpamos de nuevo con la víctima y también con los seguidores por preocuparles", dijo la agencia en un comunicado enviado por email.

Jungkook fue fichado y su caso se estaba investigando de acuerdo con las leyes de tráfico, indicó la policía de Seúl.

Un policía encargado de accidentes de tráfico en Seúl describió el caso como menor porque el incidente no causó muchos daños personales ni a la propiedad. El agente, que solicitó anonimato porque la investigación estaba abierta, también dijo que el suceso no implicaba conducción ebria ni ningún otro delito grave.

Medios surcoreanos habían reportado antes el lunes que Jungkook y el taxista habían sufrido magulladuras en el choque del sábado. El cantante incumplió una norma de tráfico no especificada cuando manejaba su Mercedes Benz y chocó con el taxi en una calle de Seúl, según dijo el periódico Segye Ilbo citando a la policía.

La agencia de noticias Yonhap dijo citando a la policía que tenían previsto citar pronto al artista.

BTS tiene muchos seguidores a nivel internacional y el año pasado se convirtió en el primer grupo de pop coreano en liderar la lista del Billboard con "Love Yourself: Tear".