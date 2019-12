Investigarán a Simon Cowell por presunto racismo, homofobia y maltrato laboral

El martes 3 de diciembre Simon Cowell, el actual juez del Reality Show “America’s Got Talent (AGT)”, se convirtió en tendencia en Twitter. Pero esta vez no fue por algún descubrimiento de bandas como Little Mix o One Direction, sino por las acusaciones que hay en su contra.

Tanto Cowell y sus compañías productoras, Syco Entertainment y Fermantle, así como la cadena NBC están bajo investigación debido a las acusaciones de racismo que la actriz (y una de las jueces) Gabrielle Union denunció a lo largo de las grabaciones, dijeron las fuentes cercanas al show.

El pasado 22 de noviembre la revista Variety reportó que dos de las juezas del show “AGT”, Union y la actriz y bailarina Julianne Hough no regresarán la siguiente temporada al show. Mientras que los demás integrantes, Howie Mandel y Terry Crews, además de Cowell sí lo harán. Según la cadena dueña del show, NBC, la separación fue amigable.

Pero de acuerdo a lo que algunas fuentes le confirmaron a la publicación, siempre hubo tensiones con Union, ya que en ocasiones le hicieron comentarios respecto a su apariencia, debido a que sus peinados eran muy “de la comunidad afroamericana”.

Según diversos testigos, la actriz Gabrielle Union trataba de hacer un mejor ambiente de trabajo (Foto: Caitlin Ochs/Reuters)

Pero eso no fue todo, puesto que en abril de este año, el juez invitado Jay Leno hizo una broma insensible. Durante la grabación de uno de los programas, Leno se burló de una imagen de Cowell rodeado de sus perros, pues dijo que parecían algo que uno encontraría “en el menú de un restaurante coreano”, según el testimonio que cuatro personas presentes en la grabación le dijeron a Variety. El chiste fue visto como algo que perpetúa los estereotipos sobre las culturas asiáticas que consumen carne de perro.

La también modelo insistió a los productores para reportar el chiste al área de Recursos Humanos de la cadena, según fuentes de la publicación. Su argumento fue que la producción necesitaba entender por qué la broma podría ofender al personal y la audiencia de “AGT”, según tres personas que escucharon conversaciones con Union y los productores. La cuestión de informar a los recursos humanos se planteó específicamente con un ejecutivo de la NBC en el set, pero varios expertos dijeron que nunca se acercaron al departamento. EL chiste nunca salió al aire.

Por estas acusaciones, el Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) anunció mediante un comunicado, que tomará cartas en el asunto para investigar los reportes que rodean el despido de la modelo.

“Nos tomamos muy en serio los problemas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Inmediatamente nos comunicamos con los representantes de la Sra. Union cuando salieron a la luz estos informes. Es nuestra práctica trabajar en estrecha colaboración con los miembros que se comunican con nosotros y sus representantes en casos como este, ya que eso generalmente brinda la mejor protección y la mejor resolución para el miembro afectado", escribió el sindicato.

La actriz Julianne Hough tampoco regresará para la siguiente temporada (Foto: Danny Moloshok/Reuters)

El locutor de radio, Howard Stern, quien trabajó con Cowell por tres temporadas de “AGT”, mencionó en su show del lunes pasado, que el reality es el ejemplo perfecto de “el club de hombres” debido a la marcada diferencia de tratos entre hombres y mujeres.

Más estrellas como Lin Manuel Miranda, Elizabeth Banks y Debra Messing (quien trabaja en la cadena por su programa “Will & Grace”) apoyaron a Union por medio de sus redes sociales. Pero fue Ellen Pompeo, quien dejó el mensaje más contundente.

"Es lamentable que @nbc la misma red que protegió a los hombres desagradables como Matt Lauer y castigó a las mujeres por hablar o no soportarlo ... no ha cambiado sus prácticas o cultura. Apoyo el compromiso de @itsgabrielleu de denunciar la injusticia. Se necesita coraje”, escribió la protagonista de “Grey’s Anatomy”.





Fuente: www.infobae.com