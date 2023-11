Invita al 'Homenaje a Juan Gabriel'

Chihuahua, Chih.- El cantante Julián Salinas, mejor conocido en el medio artístico como ‘Julián Gabriel’ a través de su voz, rendirá homenaje al Divo de Juárez, este sábado 18 de noviembre a las 6 pm en el Teatro de la Ciudad. Los boletos están disponibles en Don Boletón y en taquilla del teatro.

Julián Gabriel llevará a cabo este espectáculo con música en vivo, acompañado de la banda Plan B y el Mariachi Juvenil 2000, así como de la cantante Ana Sáenz y de la participación de un grupo de bailarines de la academia de baile Jumanjy bajo la dirección de Marisela Rojas.

Julián Gabriel posee un legado musical y por ende, fue abriéndose camino al interpretar diversos géneros, entre los cuales destacan algunas canciones del extinto cantante Juan Gabriel, así lo compartió Julián Gabriel en entrevista para El Diario.

“Cuando falleció Juan Gabriel, en algunas de las presentaciones que tenía comenzaron a solicitarme canciones de él. No tuve el gusto de conocerlo, pero al momento de interpretar sus canciones a la gente le ha gustado mucho. Lo cual agradezco y con el tiempo fui agregando a mi repertorio más temas del maestro”

“Luego comenzaron a contratarme, pero solo para cantar canciones de Juan Gabriel, y ahí comencé hacer una investigación exhaustiva del cantante, para poder interpretarlo de la mejor manera, ya que el mismo público me fue diciendo que querían que lo llevará al escenario, pero no solo con la voz sino con una interpretación completa desde baile y la interacción con el público. Fue un proceso difícil, porque mi enfoque no era parodiarlo, lo que siempre he hecho es interpretarlo con mucho respeto. Y aunque nunca imagine meterme en ese personaje, y comencé a estudiarlo, realmente es increíble el gran artista que logró ser. Esa conexión que tenía con el público era única. El trabajo que hago es con mucho respeto y lo honro”, indicó.

Julián Gabriel, quien lleva con cinco años en la interpretación del personaje del ‘Divo de Juárez’, expresó su entusiasmo y a la vez nervioso por la próxima presentación en el Teatro de la Ciudad.

“Esto es muy serio porque es un personaje muy querido por la gente, es una gran responsabilidad, pero todo lo hago con mucho respeto. Estoy satisfecho de dar este paso en mi carrera. Invito a todas las personas para que nos acompañen en este homenaje en el cual nos entregaremos con el corazón”, aseveró.

Refirió que el proyecto denominado ‘Homenaje’ le llevó seis meses planearlo, el cual contará con un repertorio lleno de éxitos del Divo de Juárez.

El cantante mexicano Juan Gabriel, continúa vigente, debido al enorme legado que dejó en la industria musical, con éxitos como “Amor eterno”, “Hasta que te conocí” y “Fue un placer conocerte” y colocar más de 150 millones de discos en el mercado. Y más de 800 canciones.