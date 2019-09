Invita Matthew a jóvenes seguir sueños

Ciudad de México.- El actor Matthew McConaughey instó a los jóvenes asistentes en la edición 2019 de México Siglo XXI, de la Fundación Telmex, a no dejar de trabajar duro por sus sueños, y puso como ejemplo todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera.

"Siempre viene un momento en el que te arrepientes, que miras atrás y dices: '¡Oh, ya entendí, porque eso no funcionó!'. Porque en realidad nunca lo entendemos hasta después, así que no cambiaría nada de lo que me ha ocurrido.

"¿Quieren comerse al mundo a sus 25 años? Cómanselo. Pero toma más que sólo querer hacerlo. Con los años vas adquiriendo la madurez para cambiar el 'Lo hago porque puedo' a 'Lo hago porque quiero y necesito hacerlo', pero tienes que trabajar en ello", expresó McConaughey en conferencia.

El ganador de un premio Óscar, un Globo de oro y un premio SAG pidió a los 10 mil asistentes que no teman ir tras lo desean, pues él mismo cambió su carrera universitaria de leyes por la de cine.

"Si no saben exactamente lo que van a hacer está bien, están en tiempo de probar, de pensarlo y encontrar otra cosa que amen y en lo que sean buenos.

"Eso fue lo que pasó ese año para mí y fue en el que descubrí que podía ser un contador de historias", compartió el artista.

Con más de 100 películas realizadas, su nuevo rol como profesor en la Escuela Moody de Comunicación de la Universidad de Texas, y su desempeño como creador de la fundación Just Keep Living, el famoso asegura que ha aprendido a seguirse fijando metas y a coordinar su tiempo para cumplirlas.

"Tenemos que admitir que sólo tenemos 24 horas al día aunque queramos 36 y empezar a priorizar. No paso un día sin pasar momentos con mi esposa y mis hijos y luego tenemos que ver cuánto (tiempo) necesitamos para comprometernos con el trabajo y lograrlo y después cuánto para dormir, para hacer ejercicio y asegurar que nos estamos cuidando a nosotros mismos.

"Ahora tengo 49 y mi héroe sigo siendo yo en 10 años. Nunca alcanzaré a mi héroe porque es un proceso constante y todo es acerca de esa persecución", señaló.

Actualmente, la celebridad está trabajando en el filme The Gentlemen, del director Guy Ritchie, y asegura que también se encuentra enfocado en proyectos más personales.