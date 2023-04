Invitan a celebrar el Día Internacional de la Danza

El Diario

Chihuahua, Chih.- A fin de fomentar el intercambio de experiencias artísticas y abrir espacios de expresión para la comunidad dancística, la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través del Departamento de Programación y Desarrollo Artístico y en coordinación con los Gobiernos Municipales de Chihuahua, Jiménez, Guachochi y Camargo, los días 28 y 29 de abril, llevarán a cabo una celebración en el marco del Día Internacional de la Danza.

Los eventos comenzarán el viernes 28 a las 17:00 horas en “El Lago las Garzas”, del municipio de Guachochi, donde se contará con la presentación de ballet folclórico de los grupos “Chochigua”, “Sipabuma”, “Uttarahumara”, así como el grupo infantil “Sopoli”.

El sábado 29 en la ciudad de Chihuahua, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la reinauguración del “Callejón Morelos” con la participación de los grupos “Naúrame”, “Nona Danza Contemporánea”, el grupo de folckór “Bakochi”, “Pasión es Tango”, “Baile Moderno Buhos”, la agrupación dancística de Country “Tennesse Golden Girls”, el colectivo “Aventón Teatro” y el grupo infantil “Danzarena”.

En Jiménez, a partir de las 17:00 horas, en el Teatro “Roberto Gabaldón”, se presentan los grupos de la escuela secundaria “Miguel A. López”, la Técnica No. 36, del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH) plantel No. 20, el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio No. 138; así como de las Telesecundarias No. 6163 y 6001. Además, habrá números a cargo de las academias de danza “Huejoquilla” y “Danzarte” y el grupo de danza de folclor de la Casa de la Cultura “Benjamín Domínguez”.

En el Teatro de la Ciudad de Camargo, a partir de las 18:00 horas, se presentan nueve grupos de danza: “Keykiwi”, la academia “Giselle”, “Difusores del Folklórico”, “Iká Movimiento”; además de las bailarinas de danza contemporánea Ilse Loera y Jaquelin Ruíz.

En este mismo escenario se ofrecerá también un concierto a cargo del grupo “Ensambles Folklórciso”, de Saucillo. Así como el grupo “Omáwari”; y al finalizar se brindará un homenaje al profesor de danza folclórica Fernando Cano Bueno.

Y partir de las 10:00 horas, en el Auditorio Cultural de Camargo, se ofrecerán una serie de talleres: de ballet clásico, a cargo de Ilse Loera; de danza contemporánea, por Jacqueline Ruíz; de coreografía, por María Torres; y de danza folclórica, por Luis Fernando Cano.

Proclamado en 1982 por iniciativa del Consejo Internacional de la Danza de UNESCO, el Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril. Se eligió este día por ser el natalicio de Jean-georges Noverre, maestro y creador del ballet moderno.