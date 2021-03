Invitan a taller de actuación

Gabriel Ávila/El Diario/Cortesía

Chihuahua, Chih.- Los actores Perla Corona y Augusto Dipaolo, poseen una carrera de más de dos décadas dentro del medio del espectáculo, donde han realizado televisión, cine, teatro, comerciales y pasarelas. Unieron sus talentos, para próximamente impartir un taller de introducción al mundo de la actuación en esta ciudad.

"Desde hace mucho tiempo, muchos paisanos me han pedido y sugerido por qué no doy algún curso o por qué no pongo una escuela de actuación en Chihuahua, para toda la gente que se interese en incursionar en esto de la actuación y sinceramente no lo había considerado hacerlo hasta que no estuviera segura y tener las herramientas necesarias y tener a la persona adecuada que me acompañe en esto", dijo la actriz chihuahuense Perla Corona en entrevista para El Diario.

"En este momento, se acomodó todo perfecto, mi colega y amigo Augusto es un gran artista tiene gran trayectoria, en la docencia de la actuación y aparte como actor; y lo más importante es que ambos somos actores activos, así que podemos ofrecer algo real de lo que es la industria de la actuación y ofrecer este taller apegado a lo que es la realidad de esta carrera y esto es algo indispensable para las personas que tengan la inquietud de forjar una carrera como actor", expresó.

Dentro de este taller, que pretenden llevar a cabo durante tres días consecutivos de 5 horas cada día, cada uno de los cursos estarán dirigidos a las personas interesadas en la actuación, así como también que aprendan a desenvolverse frente al público, mejorar su oratoria y seguridad personal. La dupla de talentosos, brindarán las herramientas de coaching actoral con asesoramiento personalizado, analizando el material de cada alumno con ejemplos y ejercicios muy útiles para su desarrollo artístico.

PARA SABER MÁS

Para más información sobre el taller de actuación, comunicarse vía WhatsApp al teléfono 5561521418 y/o mediante el correo electrónico: taller.actuacion.chih@gmail.com