Invitan a un ‘domingo musical Disney’

Hoy, en Paseo Central, se vivirá una increíble tarde llena de música, los cantantes Sumiko Tarín, Alex Fierro-Sepúlveda y Erli Flores en el piano, unirán sus talentos para ofrecer un concierto al público chihuahuense con un gran repertorio de éxitos musicales de Disney totalmente en vivo. La cita es en punto de las 6 pm.

“Este proyecto lo inicié con Sumiko en un restaurante ahora en vacaciones, ella es alumna de la Facultad de Artes de la UACh y yo soy docente de piano y jazz, una vez platicamos y le dije que me gusta mucho como canta, y le propuse hacer algo juntos y comenzamos a trabajar”.

“Luego me comentó Sumiko de realizar un repertorio de temas musicales de películas de Disney, y aunque yo no estoy muy empapado de ellos, le dije que sí, luego pensé en Alex, sin duda sabía que él también era un elemento muy importante para que se uniera a este proyecto, él aceptó y aquí estamos, estoy muy contento y agradecido con ellos, además que todo esto surge debido a que quiero continuar con mis estudios con la maestría y me falta recurso para solventar la inscripción y pues aquí le hacemos la lucha”, contó en entrevista para El Diario el músico Erli Flores.

El trío de talentosos coincidieron que les aporta mucho en lo personal este proyecto, sobre todo el trabajar juntos es algo muy enriquecedor, “Tenemos muy buena disposición por parte de los tres, trabajamos muy bien equipo, y realmente nos deja muy buen sabor de boca, cuando se trabaja en un ambiente de compañerismo, donde sucede la magia definitivamente”, afirmaron Sumiko, Erli, y Alex.

Los asistentes al evento podrán disfrutar de un repertorio con canciones de las películas más populares de Disney, como: Amigo fiel de Toy Story; Friend like de Aladín; Cuán lejos voy de Moana; Recuérdame de Coco; No se habla de Bruno de Encanto, Let it go de Frozen, entre muchos temas más, que sin duda harán vibrar las emociones del público.

A DETALLE

Erli Flores, músico y docente

Edad: 35 años

Cuenta con un linaje musical y descubrió su pasión por la música a los 9 años de edad.

Estudio en: Conservatorio, Centro de Estudios Musicales, y en la Facultad de Bellas Artes de la UACH. Ha ejercido su carrera como maestro de música, así como en diversos proyectos musicales, actualmente es docente en la Facultad de Artes.

Alex Fierro-Sepúlveda, cantante y actor

Edad: 22 años

Tomó clases de actuación a los 9 años de edad, y poco a poco fue descubriendo su pasión por cantar y el baile. Desde muy pequeño supo que el mundo teatral y musical es lo suyo.

Comenzó a estudiar todo lo referente al teatro, y tanto fue su pasión que inclusive se fue a estudiar a The American Musical and Dramatic Academy, en New York, a la licenciatura de teatro musical, debido a la pandemia se tuvo que regresar a su tierra natal Chihuahua, donde actualmente aplica todo lo aprendido en los proyectos que ha emprendido entre ellos el espacio artístico ‘Caja Noir’. Alex ha participado en más de 22 puestas en escena.

Sumiko Tarín, Cantante

Edad: 22 años

A los 7 años de edad, supo que cantar era su gran pasión, desde niña comenzó a participar en varios eventos en su tierra natal, Santa Isabel, Chihuahua, y así surgieron varias oportunidades, y aunque ella soñaba con ser violinista, pero luego supo que cantar era definitivamente lo suyo.

Actualmente, está por culminar su licenciatura en la Facultad de Artes de la UACh, tuvo la oportunidad de viajar a la CDMX, para participar en el reality show La Voz en el 2021, estuvo en el equipo de Jesús Navarro, donde dio muestra de su gran talento.

EL DATO

Concierto ‘Domingo musical Disney’

Con la participación de los cantantes chi- huahuenses Sumiko Tarín, Alex Fierro- Sepúlveda y bajo la dirección de Erli Flores quien además los acompaña en el piano Lugar: Paseo Central

Hora:6a8pm

Acceso: gratuito