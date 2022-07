Involucran a Sergio Sendel en fraude millonario

Monterrey, México.- Sergio Sendel es vinculado a un supuesto fraude de más de 50 millones de pesos por negociar ilícitamente propiedades ajenas.

Sylvia Paulette de Rugama Prado, de 56 años y media hermana del empresario Jorge Reynoso (esposo de la cantante Noelia), informó que en el caso están también involucrados nombres de artistas como María Elena Saldaña, "La Güereja", y Rubén Cerda.

"Yo soy la albacea de la herencia de mi papá; Jorge es mi medio hermano, nosotros no somos parte del medio (artístico), pero desgraciadamente el señor Sendel se encuentra involucrado al igual que María Elena Saldaña, y ya han salido incluso otros actores en un fraude que maquinó el señor Sergio Santaella Sendel", declaró Prado.

"Te hablo solamente por los documentos que hemos encontrado. Yo no he tenido ningún acercamiento ni tengo ningún interés de tener acercamiento con ellos", enfatizó.

De comprobarse lo dicho por Prado ante las autoridades, el villano de las telenovelas, de 55 años, estaría involucrado en un caso de robo, despojo y fraude.

"Sí hay demandas civiles, aún no se han hecho las demandas penales, porque estamos recabando toda la información, pero de que existen demandas por su puesto que existen.

"Mi papá falleció en el 92, ya son demandas que vienen dese hace mucho tiempo, pero en los últimos meses han salido a la luz la venta ilícita de varios predios con un valor importante, todo esto en el área del Ajusco, incluso uno que vendió María Elena Saldaña al señor Rubén Cerda", explicó la hermana de Reynoso, quien reclama las propiedades que Sendel habría vendido.

"Yo vine a México precisamente a ordenar mis propiedades, tomé unos años sabáticos, trabajaba en un proyecto en Ucrania, yo vivo en Holanda, pero vine a México a ver qué estaba pasando con las propiedades. Mis primos me llamaron, me dijeron que viniera de urgencia porque estaban pasando cosas muy irregulares y fue cuando me empecé a dar cuenta de la intervención de los hermanos Santaella Sendel", explicó.

Aseguró que tiene documentos que vinculan al actor con el caso y que pueden ser pruebas jurídicas.

De acuerdo a la información dada a conocer hasta el momento, son varias propiedades las que reclama Prado, y tan solo una de ellas tiene un valor de más de 30 millones de pesos.

Cuestionada si el supuesto fraude rebasa los 50 millones de pesos, la afectada declaró que sí.

"Estoy en México y no me voy a ir hasta que se haga justicia", declaró.

"Desgraciadamente en nuestro País no solamente tenemos una enorme creatividad para lo bueno, sino también para lo malo, y muchísimos funcionarios públicos se prestan a este tipo de operaciones", agregó.

El nombre de la actriz María Elena Saldaña sale a relucir en este caso, por adquirir una propiedad de manera irregular que posteriormente vende a su compañero Cerda, informó la supuesta víctima.