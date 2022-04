Inyecta The Killers furor al Foro Sol

CDMX.- Si la reciente visita de Coldplay a la CDMX había dejado claro que ya no hay pandemia que impida a la gente salir de casa y gozar la música a todo lo que da, The Killers mató esta noche cualquier reserva de los 65 mil asistentes al Foro Sol a vivir la vida como viene.

La banda estadounidense comandada por Brandon Flowers inyectó al grito de batalla "¡chilangos, estamos vivos!" furor a la velada.

Un poderoso arranque, con "My Own Soul's Warning" y "When You Were Young", hizo que miles cantaran con una suerte de fervor parroquial.

Porque la elegancia al vestir que caracteriza a Flowers y su magnetismo escénico embaucan a quien busca diversión.

Canta con enjundia, corre de un lado al otro del imponente escenario (con tres pantallas gigantes), arenga a todos con gestos de "¡venga!" y el charm por delante el charm.

Fuera cubrebocas vengan los gritos desaforados ¿que una chela? ¿Cómo no?

Entonces la fiesta se apoderó de un viernes de quincena que se antojaba lluvioso y que dio tregua a los decibeles y a la chispa de un grupo cuyo rock, entre alternativo y de cepa, sabe a gloria en estos tiempos dominados por tanto reguetón.

Y para todavía hacer más grande la marea de emociones en una pausa al buen ambiente, el vocalista invitó a subir al escenario a algún fan de la banda que tuviera una prenda de vestir con alguna divertida leyenda.

Fue así como Roberto, un joven fanático del cuarteto, subió a tocar la batería en el hit "For Reasons Unknown".

Y lo que parecía una puntada del carismático cantante, terminó siendo uno de los números más emotivos del concierto, que concluyó con sendos "sí se pudo" de la enardecida audiencia, porque Roberto tocó la batería de Ronnie Vannucci Jr. con vigor y compases correctos.

Como premio, se hace una selfie con sus ídolos para después bajar a esa mancha humana que entre vítores lo recibió y en la que, tras cinco minutos de fama, volvió a ser un fan de a pie.

Visiblemente emocionados por la respuesta de jóvenes y adultos que cantaron y brincaron casi todos los temas programados como parte de su Imploding The Mirage Tour 2022, los integrantes de The Killers no dieron tregua al júbilo.

Sin perder el garbo ni la sonrisa, en una suerte de matador a punto de cortar orejas y rabo, Flowers llevó a su territorio, con pases ejemplares, a ese toro de miles de voces que reverberaron en el lugar en todo momento.

Estupor puro condimentó piezas como "Spaceman", "Just Another Girl", "Runaways" o "Read My Mind".

Y previo a un energético encore de cierre del entarimado, lleno de rayos láser y lluvias de confeti, una llamarada de fuego enmarcó un cierre que los fans pedían retrasar.

Ebullicioso, como en sus buenos tiempos, volvió a lucir el Foro Sol en una noche en la que The Killers escribió, con una actuación de casi dos horas, un nuevo apartado que, como epitafio, dejó una pregunta soltada al aire por el cantante: "¿Estamos vivos o qué?".