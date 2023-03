Inyectan Red Hot Chili Peppers su energía en el Vive Latino

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Por los rostros de Anthony Kiedis, Chad Smith, John Frusciante y Flea, de Red Hot Chili Peppers, ya se asoman arrugas propias de una banda que cumple 40 años de trayectoria este 2023, pero en el escenario se presentan con la energía californiana intacta de sus inicios, con la que hicieron suyo el Vive Latino este domingo.

La comodidad se notaba en los dedos de Flea, quien, cómodo en su falda azul, atacaba su bajo con soltura mientras daba zancadas por el escenario y sacaba la lengua.

Aquella era la misma actitud de sus compañeros, que salieron en prendas fosforescentes a tocar a las 20:05 horas, puntuales como marcaba el cartel, para arrancar con "Around the World".

De acuerdo a los organizadores, 80 mil personas se presentaron a la segunda jornada de esta edición del encuentro musical y parecía que casi todos se habían acomodado en el Escenario Indio, el principal, para ver a la agrupación.

Al sentir tanta pasión, los Red Hot Chili Peppers se dedicaron simplemente a gozar y soltaban frases en español, como: "¡gracias, México!" y "¡sí, señor!".

"Gracias, chicos, nos sentimos muy arropados en esta ciudad", soltó Kiedis, quien pese al frío se veía cómodo en una playera verde con orificios.

Durante su presentación tocaron hits como "Scar Tissue", "Eddie" y "Californication", que enloquecieron a los fans, de múltiples generaciones, pues había personas que aparentaban 50 años y jovencitos con playeras del grupo.

Pero ni estar concentrados en la música les impidió a los rcokeros prestar atención a la gente, y en un momento remarcaron que podían enviar personal de seguridad al frente del escenario si se necesitaba, por algo que habían visto.

Tras "By The Way", el baterista le lanzó sus baquetas a los fans, señal del fin del show, pero fueron tantos los gritos de la gente que los músicos volvieron al escenario para cerrar sus 90 minutos de presentación con dos temas más, "Under the Bridge" y "Give It Away".