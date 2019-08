Irá Cuba Gooding Jr. a juicio

Ciudad de México.- El caso por tocamiento no consensuado y abuso sexual de tercer grado de Cuba Gooding Jr. llegará a juicio luego de que la jueza Phyllis Chu rechazara la petición de desestimar sus cargos, reportó Entertainment Tonight.

"(Gooding Jr.) No estableció factores convincentes para justificar la desestimación de interés de la justicia", se declaró en documentos judiciales.

De acuerdo con el texto, el famoso presuntamente colocó su mano sobre el pecho de su demandante y lo apretó sin su consentimiento.

Como parte de su apelación, Gooding Jr., quien niega la acusación, presentó dos informes de testigos y una afirmación de informes falsos en casos de agresión sexual de un policía retirado.

La estrella de Hombres de Honor también alegó que la demandante tiene problemas de salud y que la Policía cometió una mala conducta grave al recopilar declaraciones y al realizar el papeleo consecuente al incidente.

"(Hay) Alegatos fácticos contradictorios entre la información del tribunal penal y la moción del acusado, (que) deben resolverse en el juicio", dictaminó la jueza.

El famoso fue arrestado en junio tras entregarse a la Policía; fue puesto en libertad sin fianza.

A modo de respuesta a la negativa de desestimar los cargos de la celebridad, su abogado, Mark Heller, inició el movimiento #NotMe, declarando que es necesario algo similar para defender a las víctimas de falsas acusaciones.

"Después de 50 años de defender inocentes, falsamente acusados y a acusados injustamente procesados, estoy encendiendo el 'Movimiento Not Me'", contó a Page Six.

"Estoy totalmente seguro de que cuando un jurado de colegas de Cuba Gooding Jr evalúe toda la evidencia exculpatoria en este caso, será exonerado por completo- Su caso será un ejemplo distintivo para el Movimiento #NotMe".

El juicio de Gooding Jr. iniciará el próximo 3 de septiembre.