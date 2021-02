Irá mexicano con 'La Llorona' a los Globos de Oro

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Pese a que la apuesta nacional Ya No Estoy Aquí no alcanzó nominación al Globo de Oro como Película Extranjera, México sí tendrá representación en la categoría.

La Llorona, del director guatemalteco Jayro Bustamente, sí entró a la quinteta, con un mexicano como productor, Herminio Gutiérrez, un colaborador usual de filmes como Amores Perros o La Jaula de Oro, pero en el rubro de supervisión musical.

En entrevista telefónica, consideró que se trata de un logro histórico para Latinoamérica.

"Todo el viaje con Jayro me deja mucho orgullo y en este momento con la nominación me da mucha emoción saber que el reto salió bien para todos. Lo que suceda después, sea bueno o sea malo, a nosotros nos fortalece mucho como equipo y nos hace saber que podemos enfrentar un siguiente reto así de grande o más.

"Ojalá sirva como ejemplo de que se puede hacer cine también desde esta trinchera, de esa manera, y que mucha gente que venga debutando y haciendo cosas nuevas, sepa que hay otros esquemas y que no necesita fideicomisos que ya no existen, ni del apoyo de un gran estudio para poder consolidar historias así", destacó Gutiérrez.

El filme, coproducción guatemalteca-francesa, competirá por el galardón frente a la danesa Another Round, la italiana The Life Ahead, la estadounidense Minari y la francesa Two of Us.

"Yo siempre quise explorar con Jayro todo el proceso, quería estar con él desde el principio, desde aquella vez que me contó la idea, y le dije: 'dame la oportunidad de colaborar mucho más contigo'.

"En mi historial llevo más de 80 largometrajes y había vivido muy de cerca muchos procesos, para mí ya era una necesidad poder conocer más del proceso de producción y me siento muy contento de que haya sido Jayro el que me diera esta oportunidad", compartió el mexicano, quien trabajó con Jayro en Ixcanul (2015) y Temblores (2019).