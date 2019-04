Irán a juicio creadores de 'Stranger...'

Ciudad de México.- Matt y Ross Duffer, creadores de la serie Stranger Thingsirán a juicio por supuestamente robar ideas para la serie de Netflix.

El juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Michael Stern, rechazó este miércoles el intento de los hermanos por desestimar una demanda por plagio, informó Deadline.

Según Charlie Kessler, los Duffer se basaron en el guion de una película titulada The Montauk Project, ambientado en la ciudad de Nueva York en el que dice que alberga varias leyendas urbanas y teorías paranormales y de conspiración, la cual fue presentada en el Festival de Cine de Tribeca 2014.

"Las cuestiones de hecho verosímiles aún deben determinarse con respecto a lo que dijo el demandante, lo que pretendía transmitir con su conversación y cómo respondieron los demandados antes de que se pueda concluir definitivamente si se formó o no un contrato implícito de hecho", escribió el Juez Stern el miércoles.

Según la defensa de los creadores de la serie de Netflix, su creación fue independiente a la de Kessler.

"Los demandados sostienen que su creación fue independiente y ocurrió antes de la supuesta divulgación de la idea por parte del demandante", agregó el juez, apuntando a la insistencia de los Duffer en que las acusaciones del cineasta Kessler son falsas.

"Cada uno de ellos presenta declaraciones que confían y confirman la credibilidad del testimonio de cada uno. Sin embargo, hay poca evidencia de verificación independiente de la originalidad de su idea".

Por su parte, el portavoz de Netflix dijo que los hermanos Duffer tienen todo su apoyo.

"Este caso no tiene mérito, que esperamos ser confirmado por una audiencia completa de los hechos en el tribunal".

El director de Montauk afirmó que les entregó el guión, las ideas, la historia y la película a los hermanos y que supuestamente utilizaron ese material para desarrollar Stranger Things.

La tercera temporada de Stranger Things se lanzará en Netflix el 4 de julio.