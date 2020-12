Irma Serrano no murió... se encuentra en Comitán

Excelsior

Ciudad de México.- Es falso que doña IRMA SERRANO, ‘La Tigresa’, haya fallecido”, señaló a través de su cuenta de Twitter el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Por la mañana del lunes, el nombre de Irma Serrano era tendencia debido a su supuesta muerte.

Horas más tarde apareció en la supuesta cuenta de Twiter @TigresaSerrano de la vedette un mensaje en que desmentía lo señalado en las redes sociales.

"No crean en nada… Aquí sigo y aquí estaré si Dios quiere”.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien confirmó que Irma Serrano “está en Comitán, Chiapas con su familia”.

Apenas cumplió 87 años

Considerada como una de las actrices más controvertidas debido a sus romances, así como a los desnudos que realizó a lo largo de su carrera, Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa cumplió el pasado 9 de diciembre 87 años.

El comentario machista de Poncho De Nigris sobre su relación con La Tigresa

Esta mujer que en la década de los 60 y los 70 destacó por la exuberancia de un cuerpo que supuestamente provocó que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz quedara enamorado de ella, decidió retirarse de los reflectores y de la Ciudad de México con la firme intención de descansar en su natal Chiapas.

Necesito un nuevo político

Ahora mi vida es demasiado aburrida. Necesito a un nuevo político para darle un poquito de sal. Estoy esperando a ver qué dice el destino, pues yo no busco nada, las cosas me llegan. ¿Qué me hace falta en la vida? Tal vez haber tenido un esposo o hijos, que es lo principal para las mujeres, pero la verdad es que nunca fui inclinada a buscar eso”, precisó La Tigresa entre risas, hace unos meses.

Irma Serrano, una rayita más a 'La Tigresa'

Irma Cielo Consuelo Serrano Castro y Domínguez nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán, Chiapas, de donde curiosamente es la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Hija de un hacendado, Irma Serrano sintió desde muy pequeña una atracción por los escenarios, hecho que le llevó a debutar en el mundo cinematográfico como la detective Isabel en Santo contra los zombies, cinta de 1962 en la que compartió créditos con Lorena Velázquez, Armando Silvestre, Carlos Agostí y Rodolfo Guzmán Huerta El Santo. Cabe destacar que en este filme Irma Serrano se mostró como una actriz recatada que de hecho utilizaba largos trajes sastres y blusas de cuello alto.

La Diosa de Plata

Un año después, la novel actriz recibió la invitación del realizador Luis Alcoriza para interpretar a la esposa de un pescador llamada Rosa en el filmeTiburoneros, mismo que, ambientado en las costas de Tabasco, permitía percibir cómo es que la naturaleza humana puede reaccionar ante ciertos escenarios. En este proyecto que se hizo acreedor en 1964 a la Diosa de Plata por Mejor Película, Irma Serrano compartió escenarios con Julio Aldama, Tito Junco y Eric del Castillo.

De ahí siguieron cintas como Gabino Barrera (1965), Los gavilanes negros (1966), Los amores de Juan Charrasqueado (1968), La martina (1972),Santo y el águila real (1973) y La Tigresa (1973). Otros títulos en los que se le ubicó a la chiapaneca fue El monasterio de los buitres (1973), Lola la trailera (1983) y Naná (1985), cinta basada en la novela de Emilio Zolá que a finales de los 80 La Tigresa llevó a los escenarios teatrales, causando controversia por las escenas eróticas que realizó. Su último trabajo como actriz se dio en la telenovela La madrastra, donde compartió créditos con Victoria Ruffo, César Évora y Ana Martin.

Su incursión en la política

Tras dejar constancia en el ámbito cinematográfico, teatral y televisivo, Serrano se sintió seducida por la política. Así, en 1998 fue diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el estado de Chiapas, y posteriormente se convirtió en senadora independiente. En 2000, Serrano contendió en el Distrito Federal para jefa delegacional en Cuauhtémoc, en la LVI Legislatura. Conforme pasaron los años, la actriz, que se caracterizó por usar un gran lunar en la frente, abandonó su carrera política.

Dueña del Teatro Frú Frú

Ratifican auto de formal prisión contra estafadora de Irma Serrano

Dueña del Teatro Frú Frú, de igual manera llamó la atención de los medios de comunicación en los últimos años debido a los romances que supuestamente sostuvo con hombres menores a ella, tal como fue el caso del ex Big Brother Patricio Zambrano o el cantante de ranchero José Julián. Asimismo protagonizó distintos escándalos debido a demandas por falta de cumplimiento de contratos, robos y despojos.

Irma Serrano cuenta con dos libros publicados Sin pelos en la lengua y A calzón amarrado, ambos autobiográficos en los que habla de varios temas.