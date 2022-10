¡Irreconocible! Amaia Montero impacta a sus fans con foto

Ciudad de México.- Amaia Montero impactó con una imagen como nunca la habíamos visto y un enigmático mensaje que ha preocupado a sus seguidores, por lo desmejorada que luce.

La artista decidió hace tiempo tomarse un respiro y desconectar de todo lo que le rodeaba, pero colgó este viernes dos imágenes iguales, pero una de ellas lleva consigo un mensaje que ha desatado las alarmas por redes sociales sobre el estado en el que se encuentra.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?", dice la frase, tan sorprendente como enigmática.

La fotografía la muestra despeinada, con el rostro serio y cabizbaja, una publicación que se produce una semana después de que anunciara con un video en Instagram que pronto vería la luz su próximo álbum.

"Durante todo el tiempo en el que Amaia ha estado completamente desaparecida de redes sociales parece que ha estado trabajando en este álbum al que le quedan pocos días para ver la luz y que despejaría muchas dudas sobre cómo se ha sentado la artista estos meses?, informó Europa Press.

La intriga sobre el origen de la imagen ha apuntado a publicidad para su próximo lanzamiento y hasta a un hackeo.