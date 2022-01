Isaac Hernández inicia una nueva era

Reforma

Ciudad de México.- Isaac Hernández está en una etapa de cambios. Hace diez meses debutó como papá y en julio empezará una nueva aventura creativa en el San Francisco Ballet (SFB).

El bailarín arribará a México el 25 de enero para participar en una gala benéfica para el Museo de Arte Popular, afinar detalles para el regreso de Despertares Impulsa en el Auditorio Nacional, pero también estará en Guadalajara, su ciudad natal, para reunirse con el Alcalde tapatío Pablo Lemus y relanzar las cuatro academias municipales de ballet, dirigidas por su padre Héctor Hernández.

Isaac entró al English National Ballet (ENB) en 2015 y al poco tiempo ascendió como bailarín principal. Ahora ha decidido abandonar la compañía británica para regresar a la que fue su primera compañía profesional, de 2008 a 2012, para afrontar nuevos retos y acercar el ballet a las comunidades latinas en California.

El intérprete expresa que está en la mejor etapa de su carrera y que es precisamente por eso que es el momento más adecuado para volver a su casa. Ahora compartirá escenario con su hermano menor Esteban, quien es bailarín principal del SFB desde 2019, y estará presente en un momento histórico: la renovación del ballet más antiguo de Estados Unidos, que por 37 años fue dirigido por Helgi Tomasson y que a mediados de 2022 será relevado por la bailarina española Tamara Rojo, pareja de Hernández y directora artística del ENB.

El primer mexicano en ganar el Benois de la Danse, considerado el Óscar de la disciplina, tiene más de 20 años de trayectoria. Ha trabajado en los escenarios y con las compañías más renombradas del mundo, ha colaborado con coreógrafos reconocidos y de diversa naturaleza como Mikhail Baryshnikov y Akram Khan.

Además, se ha preocupado por apoyar a los talentos mexicanos con plataformas como Despertares Impulsa y con la creación de la asociación civil Federación de Industrias Creativas y en ambas su objetivo ha sido voltear los reflectores hacia los más jóvenes.

¿En qué momento regresas al SFB?

El San Francisco Ballet es una compañía importante para mí. Recuerdo muy bien cuando me fui de la compañía que tenía la intención de regresar una vez habiendo vivido ciertas experiencias que quería experimentar en el ballet europeo y, curiosamente, después de más de 10 años bailando en Europa se dio la oportunidad de regresar por razones profesionales, pero también se dio la oportunidad de que mi pareja, que es Tamara Rojo, se vaya a dirigir la compañía en un momento histórico después de 37 años, van a cambiar de director y se me hizo importante poder ser parte de ese momento histórico para la compañía.

Siempre he buscado que mi carrera tenga un sentido y significado. He buscado compañías como el English National Ballet para que mi trabajo aporte a crear una nueva era artística.

¿Qué diferencias hay entre el Isaac que se fue hace casi 10 años y el que regresa ahora?

Siempre le he tenido mucho miedo a la idea de acomodarme en una compañía, siempre había buscado incomodarme, ponerme nuevos retos para no perder la inercia, ni la ambición por seguir mejorando; siempre he sido muy valiente para aceptar estos grandes retos y las experiencias que he vivido son las que quería encontrar cuando me fui de San Francisco. Honestamente no sé si eso hubiera sido posible si me hubiera quedado asentado en el San Francisco Ballet, porque entendía que tenía que incomodarme, que necesitaba ponerme grandes sueños y ahora regreso, pero no a asentarme sino a vivir otro gran reto, un cambio muy importante para la compañía con Tamara Rojo como una directora extraordinaria que retará a todos los bailarines a seguir mejorando, a seguir creciendo.

¿Cuáles serán tus mayores retos?

Como bailarín hay que estar expuesto a voces diferentes de creadores. He tenido una gran fortuna de saber lo que significa bailar en el San Francisco Ballet y eso quiere decir que a veces te aprendes nueves producciones diferentes y las ensayas los primeros seis meses del año y después lo bailas todo en un periodo de tres meses, físicamente es otra cosa en Europa, mentalmente también; eso lo conozco, probablemente me cueste mucho trabajo ajustarme a esa rutina otra vez porque estoy acostumbrado a bailar todo el tiempo.

¿Qué te parece compartir compañía con Esteban, tu hermano menor?

Toda la vida soñé con poder compartir profesionalmente con Esteban, los momentos más bonitos que he vivido sobre el escenario han sido con él y me llena de emoción que podamos coincidir en el escenario en algún momento; él es un bailarín muy querido y reconocido en la comunidad y en la compañía y hasta cierto punto llegaré a aprender muchas cosas que él ya ha hecho y eso también me llena de emoción.

¿Cómo eliges las compañías a las que quieres pertenecer?

En los últimos años he podido exponerme a la mayor diversidad de contenido creativo posible. Compañías como el San Francisco Ballet y el English National Ballet han sido muy valientes, han apostado a nuevas producciones con nuevos creadores y han hecho que esta sea una generación muy especial de bailarines que apreciamos tanto el clásico como el contemporáneo y hemos desarrollado las habilidades adecuadas para que los coreógrafos más contemporáneos puedan desarrollar sus mejores piezas en compañías de ballet clásico y eso era algo muy poco visto.

¿Has pensado en incursionar en la dirección, en ser coreógrafo?

Es un trabajo muy difícil ser un líder, en cualquier ámbito es muy difícil, requiere de un compromiso completo, me parece una gran responsabilidad que no he considerado, pero por el momento quiero enfocarme en disfrutar lo que llevo construyendo tanto tiempo, siento que tengo una experiencia importante en diferentes ámbitos, me siento muy bien en estos momentos, estoy muy bien entrenado, no he tenido ningún problema con mi físico y estoy disfrutando, quiero usar estos próximos años para vivir plenamente en el escenario.

A lo largo de tu carrera has demostrado interés por apoyar a bailarines más jóvenes, ¿ahora también te has solidarizado con el sector cultural, que está en plena crisis?

Como joven me corresponde buscar constituir protecciones para el futuro, desarrollar prioridades para el sector, que nos permitan garantizar una generación futura que pueda ejercer su profesión. Para mí siempre ha sido muy importante involucrarme con este tipo de causas en México porque me parece una responsabilidad compartida, tenemos que ver más por los jóvenes, sobre todo los niños, hace 10 meses tuve un bebé, Mateo, y eso me cambió de manera radical, me hizo ver a la niñez de una manera distinta, me gustaría poder enfocar más de mi tiempo y mi esfuerzo a mejorar estas vidas que están apenas comenzando y que se enfrentan a adversidades muy limitantes.

VUELVE CON DESPERTARES

Despertares Impulsa volverá a los escenarios después de tres años de ausencia.

Pese a que todavía falta afinar algunos detalles, Isaac Hernández ya tiene en la mira concretar las funciones en el Auditorio Nacional aprovechando su estancia en el País.

El artista decidió cancelar Despertares Impulsa tras concluir la edición 2019. En esa ocasión, el evento se realizó en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara, y además de contar con espectáculos de ballet y danza contemporánea, se realizaron clases magistrales, conferencias, incluso audiciones para jóvenes talentos del San Francisco Ballet, pero al final anunció que no volvería a realizarse por falta de apoyos.

Pero ahora las condiciones han cambiado, se han presentado circunstancias favorables para su realización este 2022, advirtió sin revelar mayores detalles.

La gala benéfica para el Museo de Arte Popular comprende una charla y un performance en el recinto del Centro Histórico.

"Voy con la intención de consolidar ciertas expectativas que tengo reservadas para Despertares en el Auditorio Nacional, estoy buscando lograrlo para el verano en la Ciudad de México, sí todo sale bien y si encuentro el apoyo necesario, ya tengo el programa que me gustaría presentar, es cuestión de afinar detalles", dice.

"Tengo muchas ganas de regresar, echo mucho de menos bailar en México, no quiero que mis mejores momentos como bailarín no pasen por México, creo que es un buen momento para volver a estar juntos otra vez y compartir con el público estos momentos que nos acercan, nos hace falta en estos momentos después de lo que hemos pasado y quiero utilizar este verano para poder lograrlo", apuntó el intérprete que en abril cumplirá 32 años.

INCURSIONA EN EL MUNDO DE LAS APPS

Crear un espacio para la divulgación de contenidos culturales en línea, pero también otorgar parte de las ganancias a asociaciones sin fines de lucro que apoyen a jóvenes talentos, es uno de los objetivos de la aplicación móvil que lanzará Isaac Hernández, en fase piloto a finales de enero.

La aplicación Somus fue desarrollada por su hermano menor, el programador Joel Hernández, desde hace cuatro años para hacer un sitio de vinculación de distintos actores a favor de las artes y distintos contenidos digitales, explicó el bailarín tapatío.

"En esta temporada de pandemia he estado trabajando con Joel en el diseño de Somus, vamos a lanzar un piloto a finales de mes y esta aplicación permitirá a todos los creadores de contenido, celebridades, actores, músicos, poder monetizar su contenido en línea, pero no solo monetizarlo para salir adelante ellos, sino que va a permitirles donar parte de sus ganancias a asociaciones sin fines de lucro.

Somus será una plataforma para ver conciertos, clases magistrales, videos, tutoriales, distintos espectáculos en línea y tiene ya inversionistas de Holanda e Israel, precisó el intérprete.

"Hemos hecho convenios con una compañía holandesa que trabaja con las asociaciones sin fines de lucro más importantes del mundo, el propósito es que cada creador decida donar cualquier porcentaje de sus ganancias a estas organizaciones y que cuando la gente consuma esos contenidos vea cuáles causas apoya el artista, en dónde está siendo utilizado el dinero en tiempo real, va a poder ver todo el proceso de donación de manera transparente", adelantó.

La página oficial de la aplicación (www.somus.app) todavía está en fase de construcción, pero se puede obtener más información en sus cuentas oficiales en Twitter y en Linkedin.