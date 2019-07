Itatí, mejor sola

Ciudad de México.- Aunque no está cerrada al amor y hasta confiesa que tiene un antes que soñar con una relación, Itatí Cantoral tiene como prioridad disfrutar el tiempo con sus hijos, antes que soñar con una relación.

La actriz aseguró que al momento está soltera porque no ha encontrado una persona con quien disfrute más que salir en familia.

"No tengo el tiempo en estos momentos de mi vida, estoy en un momento importante para mis hijos, a Roberto ya lo están contratando, Eduardo se va a estudiar también y María Itatí tiene 10 años.

"Prefiero ir al teatro con mis hijos que con un chavo o señor. No ha llegado esa persona", aseguró.

Además de su faceta como madre, Cantoral señaló que está llena de proyectos, por lo que ha procurado mantenerse enfocada en su carrera.

"No lo estoy pensando ni tengo el tiempo, estoy muy comprometida con mi trabajo, voy a producir una película y tengo dos obras seguras".

Tras los rumores de que ya tenía una pareja, presuntamente un adinerado hombre mayor que ella, Cantoral dijo que la cartera es lo de menos.

"Lo más importante, como siempre se lo he dicho a mis hijos, es que te enamores de alguien y que esa persona te haga sentir feliz".

Tras su divorcio del productor Carlos Alberto Cruz anunciado en enero de 2018, la actriz admitió que no se siente preparada para enfrentar un nuevo amor.

"¿Después de dos divorcios creen que lo voy a estar? Igual y aquí me quedo, honestamente no es lo principal en mi vida en este momento", expresó.