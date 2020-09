J Balvin cuenta su verdad

Tomada de video

Ciudad de México— J Balvin decidió hacer mancuerna con el documentalista Matthew Heineman, nominado al Óscar por Cartel Land, porque coincidieron en su manera de pensar sobre la depresión y la salud mental.

Por esto, el año pasado filmaron The Boy from Medellín, el documental que sigue de cerca al reguetonero colombiano y expone sus devaneos emocionales abrumado por la fama y la presión mediática por las redes sociales.

"Conocí a Matthew en esos momentos de ansiedad y depresión, no sabía qué decir ni cómo sentirme. El cerebro es otro mundo, tiene otros límites, y las sustancias químicas de nuestro cuerpo son inexplicables. En general sentía que tenía que buscar ayuda para entender eso, y me hizo muy bien también externarlo con Matthew y hacer este trabajo", dijo Balvin, en una videoconferencia en la que presentó el trabajo, este viernes.

Lo dio a conocer en el marco del Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF), el cual se pudo ver en la plataforma Crave, que le da sostén a la reunión fílmica. En México y Latinoamérica se estrenará en Amazon, aún sin fecha definida.

Y al colombiano, de 35 años, quien estaba en su casa de Medellín, se sumó el cineasta desde su residencia en Los Ángeles. Dijo que se sintió identificado con el intérprete de "Mi Gente" y "Azul" por situaciones similares.

"Es algo que va con la realidad, así me he sentido yo, así me ha dado ansiedad, me ha dado depresión, no estamos exentos de esta situación y creo que es algo de lo que se debe hablar.

"Siento que con el documental estamos abriendo una conversación para que se atienda esta problemática, y, por supuesto, se busquen soluciones. Hay mucha gente allá afuera que requiere ayuda", puntualizó Heineman.

The Boy from Medellin sigue a Balvin, su familia y su equipo de trabajo por varios meses, iniciando con un concierto en México, y haciendo los preparativos para un show en su país natal con el Arcoíris Tour.

"Siempre he querido trabajar con los mejores, en cualquier aspecto, y Scooter Braun, mi manager, fue quien me habló de Matthew y todos sus logros y me pareció fenomenal poder tener esa oportunidad de aproximación a mi vida personal", expresó.

En el filme, reguetonero y cineasta acordaron generar conversaciones sobre asuntos políticos y sociales para despertar interés entre la audiencia.

"No soy un superhéroe para tratar de salvar al mundo, pero tampoco puedo cerrar los ojos ante lo que sucede, y creo que puedo hacer un bien hablando con la gente y dando opiniones que sean positivas".

Y luego de una semana ya restablecido del coronavirus, afirmó:

"Tuve Covid, y creo que es lo peor que te puede pasar. En esta temporada cambió el mundo, y no es un chiste, aunque haya gente que no crea. Lo deberíamos tomar en serio, te puede matar, no se puede comparar con otras enfermedades".