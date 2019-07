J Balvin y Bad Bunny con B de buenos

Ciudad de México.- Hablar de ritmo, color, calor y picardía en la música es remitirnos a los exponentes del género urbano, como J Balvin y Bad Bunny, quienes de nueva cuenta unieron su talento y crearon el álbum Oasis.

Con él, dieron otra vez en el clavo, pues ya se colocó como el primer disco latino que posicionó todas sus canciones en la Global 100 Chart de Spotify.

“Estamos muy agradecidos porque los dos estuvimos haciendo las cosas correctamente. Creo que es una cuestión de causa y efecto. Nada es gratuito, hemos trabajado muy duro en el estudio, pasando por momentos tristes y hasta depresivos, estoy hablando de mi vida, no es fácil”, comentó J Balvin.

Ésta no es la primera vez que el colombiano se une al puertorriqueño. Tras haber hecho algo juntos llegó I Like It, al lado de Cardi B. La colaboración ha gustado tanto que el video oficial del tema tiene casi mil millones

de visualizaciones en su canal de YouTube.

“Desde la primera colaboración que hicimos a la gente le encantó, la segunda igual, luego sucedió lo de I Like it, que fue súper gigante y pensamos que teníamos que hacer algo fuerte que no se haya hecho en el mercado latino, la unión de exponentes grandes y a la vez queridos, con estilos diferentes, pero con un lenguaje que representa mucho para la comunidad latina.

“Mucha gente está orgullosa de nosotros, de mí y de la unión de Colombia y Puerto Rico; no sería lo mismo si lo hubiera hecho con otro colega de mi país, esto es algo más allá, más grande”, explicó Bad Bunny.

“Cuando grabamos con Cardi, lo vi venir, lo sabía”, intervino J Balvin.

Oasis se conforma de reguetón, trap e incluso hay leves pinceladas de folclore latino, además de un poco de jazz.

Son ocho canciones: Mojaíta, Yo le llego, Cuidao por ahí, La canción, Un peso —que cuenta con la colaboración de Marciano Cantero, líder de la banda Enanitos Verdes—, Odio, Qué pretendes y Como un bebé (con Mr. Eazi).

“Oasis es un disco trascendental y refrescante. Viene a tu rescate, a darte un alivio. Un oasis te suple lo que necesitas y te ayuda a encontrar lo que te hace falta espiritualmente, eso representa este álbum. Hemos trabajado en él durante mucho tiempo y finalmente encontramos un momento perfecto”, dijo Bad Bunny.

“Trato de vivir mi vida como cualquier otra persona en el mundo y eso es lo mejor de este álbum, no estábamos buscando quién está en la cima o quién no”, aseguró el colombiano.

El lanzamiento de Oasis llegó con el estreno del video musical Qué pretendes, que en menos de dos días superó los 20 millones de reproducciones en YouTube y, según los cantantes, fue el resultado de que el álbum es transparente y honesto como son en su día a día.

“Siempre he sido bien real y creo que él también (J Balvin), y la conexión que he tenido con la gente siempre se ha sentido, desde mi primer disco X100PRE. Expreso mucho de mis sentimientos que van desde mi depresión, mis momentos tristes, hasta canciones de momentos felices. Le hago saber a la gente que soy igual de débil que cualquiera y que puedo ser igual de fuerte que muchos”, acotó Bad Bunny.

Los músicos actuaron este año en el escenario principal de Coachella siendo los primeros artistas de música urbana que se presentaron en este festival con muy buena respuesta de los asistentes.

Sin embargo, para Balvin, quien es uno de los máximos exponente de la música urbana en la actualidad, lo más importante es no perder la esencia, es por eso que a toda costa rechaza

la fama.

“Un día llamé a Pharrell (Williams) y le pregunté: ‘¿cómo le haces?, ¿te sientes famoso?’ y me contestó: ‘No lo aceptes, no lo aceptes’, y eso es lo que hago, no acepto la fama, no me siento famoso y no quiero cambiar mi vida sólo para darle a la gente lo que ellos quieren, sólo quiero ser 100% real”, comentó el reguetonero.

Finalmente, los músicos coincidieron en que forman una gran mancuerna en el trabajo porque saben respetar el estilo del otro.

“Trabajar con J Balvin ha sido, sin duda, una experiencia sin igual, siempre lo he admirado y respetado mucho, y hemos tenido una excelente vibra a lo largo de todo este proceso”, expresó Bad Bunny.

“Estoy orgulloso de decir que amo a Bad Bunny”, concluyó J Balvin.





J Balvin

Tuvo ocho nominaciones a los Latin Grammy 2018. Ganó el premio como Mejor Álbum Urbano.

J Balvin fue el artista #2 en el mundo en YouTube durante 2018. Acumuló más de 7 mil 100 millones de vistas.

Lanzó su propia línea de ropa.

Ha grabado con Beyoncé, David Guetta, Nicky Jam, Pharrell Williams y Carla Morrison, entre otros.

Bad Bunny