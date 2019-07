Jada Pinkett Smith y Will Smith lanzan empresa de medios

Los Ángeles (AP) — Jada Pinkett Smith y Will Smith buscan expandir sus marcas bajo un nuevo espectro corporativo.



La poderosa pareja de Hollywood anunció el miércoles el lanzamiento de una nueva empresa de medios.



Westbrook Inc. tendrá varias plataformas “creadas para ejecutar el contenido global de la familia Smith y su estrategia de comercio”, según un comunicado.



La pareja dijo que la misión de Westbrook es "difundir ideas positivas, arte y productos que entretengan y empoderen al mayor número de vidas”.



Westbrook Studios será la casa de sus nuevos programas de televisión y películas. Actualmente produce "Red Table Talk", la serie de Facebook Watch con Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.



La empresa también desarrollará proyectos protagonizados por Will Smith.