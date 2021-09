Jaime Camil será Vicente Fernández en bioserie; así luce

Ciudad de México.- Tras la noticia de que la vida de Vicente Fernández sería el tema de una serie que llegará a la pantalla chica a través de Netflix, la pregunta que intrigaba a todos sus fans era quién podría darle vida a El Charro de Huentitán. Ahora, el misterio ha quedado resuelto, pues Jaime Camil compartió la primera imagen caracterizado para la serie producida por Caracol Televisión.

Además, el actor publicó un emotivo mensaje en el que detalla lo que significa para él el papel de Vicente Fernández en la bioserie.

"Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, ‘Chente’ es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música Mexciana en el mundo”, escribió Camil en sus redes sociales para acompañar las primeras imágenes de su personaje.

Cuando Caracol Televisión anunció la serie, detalló que la de Don Chente, será su primera producción en México y afirmó que tendrá “talento primordialmente mexicano”, sin detallar quién daría vida a Vicente Fernández o a su esposa, lo que inició de inmediato la lluvia de nombres propuestos por los fans, entre los que ya sonaba Jaime Camil.

"Poniendo de lado la grandísima responsabilidad y exaltación de interpretarlo de la única forma que se tiene que hacer, esto es: Con un profundo y mayúsculo respeto y una minuciosa preparación histriónica (biográfica, personal y sobre todo emotiva), a titulo personal, interpretar a Vicente me provoca una especia carga emocional”, agregó el famoso.

Camil también resaltó la cercanía con la familia Fernández y como esto aumenta la resposabilidad de darle vida a Don Chente: "Me une a su familia (principalmente a sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullos".

Sobre la forma en que se ha preparado para encarnar a Don Chente, Camil dijo que "ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar más su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él, se ha vuelto complicado contener las lágrimas al leer los guiones, conocer toda su historia y sus inolvidables canciones. El impacto cultural y social que tiene esta figura es sin duda inmensurable. Vicente Fernández es el símbolo que representa a México y a la música ranchera en todo el mundo. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio", afirmó.

Nadie nunca podrá ser, igualar o replicar al gran Vicente Fernández, pero, con las herramientas de mi profesión, asesoría constante e invaluable que la familia Fernández nos otorga día a día, los entrañables libretos, la producción de Harold Sánchez, el equipo de Dirección y coaches actorales, el valor liderazgo de Caracol Televisión y Netflix y la licencia creativa de poder hacer una apreciación artística de un personaje irrepetible y mítico, si Dios quiere, esperamos que los millones de fans de El Charro De Huentitán, El Rey de la música ranchera, el ídolo de México… Vicente Fernández, queden con un buen sabor de boca”, finalizó.

¿Qué se sabe de la serie de Vicente Fernández?

La televisora colombiana detalló que la bioserie constará de 36 capítulos, donde “contará la historia desde que ‘Chente’ era un niño en Jalisco, lleno de necesidades y carencias, hasta que se convirtió en el ícono de la música ranchera a nivel mundial”.

"Dos años de trabajo entre Vicente Fernández y el equipo de escritura de Caracol Televisión han dado como resultado una historia llena de momentos memorables y significativos, donde el público conocerá de cerca la vida del ícono de la música ranchera”, detalló la productora sobre la serie.

La creación de la serie sobre el intérprete de Estos celos inició en el 2019 y no se detuvo durante la pandemia, según detalló la productora, quien detalló que en estos dos años trabajaron de la mano de Vicente Fernández para crear una “historia conmovedora, entretenida y llena de inspiración para todas las generaciones”.