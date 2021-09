Jamás me he robado un peso: Inés Gómez Mont

Reforma

Ciudad de México.- Inés Gómez Mont negó las acusaciones de que haya recibido dinero de contratos públicos y pertenecer a la delincuencia organizada, en un posteó en su cuenta de Instagram.

"Las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman tres mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Estos hechos son absolutamente falsos.

"Es decir sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel de un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia", señaló la conductora.

Hace unos días trascendió que la Fiscalía General de la República la acusaba junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

"Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida.

"Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado", aseguró.

Además agregó que teme que las autoridades se ensañen en su caso pues tiene conocimiento de otros casos que pesan en su contra.

"Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra", escribió.

En la publicación muchos de sus seguidores y amigos le mostraron su apoyo y voto de confianza ante la situación por la que está pasando, deseándole que pronto se resuelva y pueda estar con su familia.