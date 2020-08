Jamie Foxx muestra la realidad racial

Ciudad de México

Sin saber lo que 2020 traería en cuestión de problemas sociales, el actor Jamie Foxx está convencido de que su más reciente cinta, Project Power, hace un reflejo de cómo es el mundo para la población negra en Estados Unidos y cómo su cultura está reflejada en las diferentes expresiones del arte.

Foxx, quien en las últimas semanas se ha convertido en una de las voces que más se han pronunciado sobre el movimiento Black Lives Matter, explica que no sólo se trata de resaltar los problemas que viven las minorías, sino también ofrecer una solución a los mismos.

"Esta película la hicimos en 2018, así que no sabíamos lo que enfrentaríamos hoy en día con el movimiento Black Lives Matter, pienso que esto es un despliegue de artistas poniendo atención en lo que está sucediendo en la vida. Siempre es bueno tener algo que la gente mire y ponga atención en las cosas que están sucediendo en el mundo y al mismo tiempo ser capaces de mostrar el otro lado, mostrar arte nuevo.

En principio Art, –su personaje- es rudo con su pareja, pero al final él le demuestra a ella que no necesita ninguna droga en su interior para demostrar que ella tiene esa energía que la hace especial. La idea de la película no sólo es mostrar la problemática que hoy se vive respecto a las minorías, se trata de mostrar también la solución”, compartió el actor en entrevista.

Para el actor y su coprotagonista, Dominique Fishback, quien da vida a Robin en la cinta que se estrena mañana por Netflix, mostrar el arte de la cultura se ha convertido en una responsabilidad.

"Robin es una chica muy amable que le gusta dar mucho y en eso se parece mucho a como soy yo. En ese sentido creo que somos iguales porque encontramos nuestro poder interior, yo para interpretarla y ella en las palabras, para hacer rimas al igual que yo cuando escribo poesía y cuando empecé a actuar, esas palabras empezaron a tener sentido”, compartió Fishback.

"Al final del día todos somos artistas y queremos mostrar arte y sabemos que tenemos una responsabilidad; un día hace tiempo Sidney Poitier me explicó que la sociedad nos hace responsables y nos da una responsabilidad social, que es parte de nuestro trabajo.

"Creo que comprometimos a Dominique a lo mismo, ella creo que encabezará a una nueva generación de jóvenes. Ella en la película habló sobre todas estas problemáticas por las que el mundo está pasando y creo que ser tan joven y tener ese tipo de visión es increíble, así que ella es la persona indicada para hablar de estos mensajes tan poderosos de los que habla la película”, agregó Foxx.

Project Power cuenta la historia que transcurre en un día en Nueva Orleans donde corre un rumor de que existe una misteriosa píldora que otorga poderes únicos a quien la toma. Joseph Gordon-Levitt interpreta a Frank, un policía que ama su ciudad, está dispuesto a unirse con una narcotraficante (Fishback) y un exsoldado (Foxx) para combatir el poder con poder… el cual cada quien elige la manera de usarlo, para bien o para mal.

"Creo que si pudiera elegir tres cosas a las que pudiera ser inmune, sin duda una sería a los virus. Para mí la píldora, en la cinta, se convierte más en una metáfora sobre la tecnología que sobre las drogas, ya que la tecnología se puede utilizar para crear cosas verdaderamente hermosas y también para cosas horriblemente destructivas.

"No pienso que la tecnología sea mala o buena, sino cómo la usamos. Cada vez es más poderosa y es nuestra responsabilidad que la tecnología no se nos vaya de las manos”, compartió el actor con Excélsior.

EL PODER DEL PADRE

Si bien Project Power es un thriller de acción que muestra diferentes planos de la cultura, también hace énfasis en el amor que los padres tienen por los hijos y la forma en la que harían cualquier cosa por ayudarlos.

En ese sentido, Jamie Foxx, quien goza de la paternidad en su vida personal, se siente bendecido de haber podido formar a sus hijos a pesar del trabajo y ahora poder disfrutar de sus triunfos, como la nominación al Emmy por Live In Front of A Studio Audience: All In The Family and Good Times, programa en el cual su hija Corinne participa.

"Soy Uber (risas). Soy el planificador del día ahora que hemos estado juntos durante los últimos cinco meses, así que es un poco diferente. Pero ¿sabes siíse siente bien poder hacer que los niños crezcan en el negocio cuando tu madre es joven, su hija y mi hija mayor en el set de Django, frente a las cámaras de Spider-Man? Es genial poder sacarlos a relucir.

"Mi hija mayor acaba de ser nominada a un Emmy, lo que significa que son buenos tiempos y sabes que todos somos súper bendecidos. Mi hija menor toca el piano tan bien que ella toca mis canciones mientras yo canto y me dijo que quiere que montemos un espectáculo para salir de gira juntos, así que todo es una bendición. Tomas toda la energía y luego la pones en la familia y proyectas poder, y eso es parte también de la película”, señaló Foxx.

EL DATO

Homenaje

Frank, el personaje de Joseph Gordon Levitt, utiliza el jersey de los Santos de Nueva Orleans con el número 37. Perteneció a Steve Gleason, quien fuera diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica.

PROJECT POWER

Estrena mañana por Netflix

Dirige Henry Joost y Ariel Schulman

Con Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback, Rodrigo Santoro, Colson Baker, Allen Maldonado, Amy Landecker y Courtney B. Vance

Filmada en su totalidad en la ciudad de Nueva Orleans.

