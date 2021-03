Janeth Valenzuela afina el acordeón

Tomada de Facebook

Chihuahua.- La talentosa cantante y acordeonista Janeth Valenzuela, sigue su carrera en ascenso subiendo como la espuma, gracias a su talento y perseverancia ha ido abriendo camino dentro de la industria musical, además se ha ido ganando el cariño del público quien la respalda y motiva a seguir adelante.

La reina del acordeón, este 2021 lo inició con el pie derecho, pues hace unos meses fue invitada por la agrupación Los Invasores de Nuevo León, para ser parte del álbum que preparan con motivo de su 40 aniversario, compartió que fue el líder de la agrupación, Javier Ríos, quien le extendió la invitación, misma que aceptó de inmediato.

La oriunda de Delicias, Chihuahua, refirió que ha sido una de las experiencias más gratificantes dentro de su carrera, pues aseguró que gracias a la música del grupo regiomontano aprendió a tocar el acordeón.

"Estoy muy contenta y agradecida, esta experiencia es una de las más bonitas que me ha dado la música, es muy gratificante y sobre todo motivadora, porque me enseña y me dice que las cosas aunque parezcan inalcanzables, si se trabaja por ellas son posibles, porque yo aprendí a tocar el acordeón con música de Los Invasores de Nuevo León, y siendo ellos mis ídolos que me inviten hacer este dueto en su 40 aniversario es algo increíble", dijo emocionada la artista chihuahuense en entrevista para El Diario.

La intérprete de 'Después de unas horas', reveló que la canción que grabaron a dueto es 'Porque no le calas', uno de los grandes éxitos en la carrera de Los Invasores de Nuevo León, aseguró sentirse honrada de ser parte de esta celebración.

"Estoy a una semana de ir a Monterrey, para ir a grabar el videoclip junto con ellos, aún no sé cuándo vayan a lanzar este disco, pero sé que será muy pronto, estoy muy contenta, es un honor para mí ser partícipe de esta gran celebración y sobre todo el que hayan considerado y que valoren mi trabajo, es un gran orgullo para mí, me siento comprometida para seguir creciendo como artista, pero sobre todo como persona me enseña que la humildad no la debemos perder, aun con el éxito, el claro ejemplo son ellos, que a pesar de ser una leyenda musical, tuvieron la humildad de brindarle la oportunidad y confiar en talentos nuevos, sin duda seguiré su ejemplo como persona y como artista".

La joven de 28 años, contó que durante su estadía en Monterrey, Nuevo León, no perdió la oportunidad de realizar una gira de medios, para dar a conocer su música y talento, donde además pudo saludar a algunos de sus seguidores regiomontanos.

Janeth, ya se encuentra afinando los detalles de lo que será su nuevo álbum el cual será en vivo con banda sinaloense y además ya se encuentra en pláticas para firmar con una compañía disquera, que considera será el parteaguas de su carrera; en cuanto a su salud, explicó se encuentra muy bien, ya que la cantante hace algunos meses se contagió de covid y como toda una guerra lo venció, por lo cual se encuentra realizando una rutina de ejercicios y dieta muy rigurosa para continuar saludable.