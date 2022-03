Jared Leto, amante de las artes

Agencias

Ciudad de México.- Aunque no figura entre las nominaciones del Oscar, Jared Leto realmente figura entre ellas. Es que siendo tan difícil de reconocerlo detrás del personaje de Paolo Gucci en La casa Gucci, él también tiene mucho que ver en la nominación a la categoría Mejor Peinado y Maquillaje (la única nominación que recibió la cinta, a pesar de contar con otras actuaciones estelares de Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver y Jeremy Irons).

¿Cuál es la gran diferencia entre la estrella de rock y el actor?

Jared Leto, el cantante, no necesita postizos ni pelucas para trabajar. Bien podría hacerlo, soy una persona creativa que ama el cine y la música. Es algo maravilloso y lo recomiendo (risas).

¿Pero es posible aprovechar la experiencia de la música en tu trabajo como actor?

Sí, hay mucho en común, en realidad. El italiano, por ejemplo, es un lenguaje musical. Tiene tanta melodía... Y la voz de Paolo (Gucci) era clave para interpretar el personaje. Yo tengo una voz bastante aburrida, seca y monótona en mi vida. Y fue muy divertido poder tirar de los hilos italianos para tirarme en ese estilo de palabras sinfónicas. Tampoco pude encontrar demasiado sobre Paolo hablando. No hay demasiadas entrevistas y las fotos también son muy limitadas. Hablé con familiares y amigos, hasta que encontré un video de él hablando en una entrevista y fue suficiente para mi torre de lanzamiento. El dialecto es como un viaje con palabras, pero gran parte de la voz que usé fue por un buen amigo mío que nació en Roma y con él llené los puntos suspensivos de la voz, porque además él es director creativo de Gucci y así también pude conectarlo un poco. Fue muy, pero muy divertido, porque yo también tengo un gran amor por Italia, desde hace tiempo. En cierta forma, Paolo Gucci es mi carta de amor a Italia. Pero la música italiana también, en especial la de aquella época de los años 80. Hay muy buena música de esa era que está bastante olvidada y escucharla mientras me preparaba, también fue muy divertido.

¿Te das cuenta que la mayoría de la gente ni siquiera se hubiera dado cuenta que Jared Leto está detrás del personaje de Paolo Gucci?

Es algo que aprecio bastante porque toda la vida prefiero que la gente mire al personaje en vez de Jared Leto. Me acuerdo una historia con Harrison Ford, con su primer trabajo. Había interpretado al botones de un hotel y después de filmar la primera escena lo llamaron en el estudio para decirle: “No vemos a una estrella de cine ahí” y él les contestó: “Es gracioso, porque yo creí que querían ver a un botones de hotel”. Por eso, yo no estoy en el camino del estrellato en el cine, prefiero el camino a desarrollar un personaje sólido.

¿Es verdad que el director Ridley Scott no te reconoció la primera vez que te vio maquillado en el estudio?

“¿Quién es ese gordito gracioso que está en el estudio?”, preguntó. Ésa fue la primera vez que me vio con el maquillaje.

¿Y cómo fue el primer encuentro con Al Pacino?

Ah, fue alucinante. El poder que tiene Al por ser Al... cuando empieza a hablar con su voz grave... Lo gracioso fue que yo también llegué vestido con mi traje y maquillaje, me paré al lado como si lo conociera y ahora sé que él se preguntaba quien era yo, porque me la pasaba diciéndole “Papa” en un marcado acento italiano, hasta que alguien le dijo: “Es Jared” y se arrodilló con una reverencia (risas).

¿No hay nada de Jared Leto en Paolo Gucci?

Con Paolo Gucci me identifiqué desde el principio, por los deseos de ser artista, los deseos por crear algo y compartirlo con el mundo. Su deseo de ser tomado en serio de ser apreciado, de que lo quieran. Todas esas cosas, en cierta forma tiene cierto estilo de historia de Shakespeare, con esta familia tan extraña. Y creo que Paolo también era una especie de príncipe payaso, una figura trágica. Él es alguien que no pudo lograr lo que soñaba. Rompió mi corazón de la misma forma que lo llenó.

En El club de los desahuciados interpretaste a un travesti, después fuiste el Joker en Escuadrón Suicida y ahora Paolo Gucci. ¿Qué estilo de personajes de cine te gustan a nivel personal?

Me encantan los malos de la película, como Jack Nicholson en Sin Salida. No sé si De Niro es el malo en Taxi Driver... también Hal en 2001 Odisea del Espacio, que es tan interesante por ser una computadora, y también Tiburón o incluso King Kong. No puedo parar de darte ejemplos.