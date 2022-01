Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian su separación

Reforma

Ciudad de México.- A través de un comunicado compartido en las redes sociales de Momoa, de 42 años, la ex pareja explicó que aunque no faltó amor en su relación, éste no fue suficiente para mantenerlos unidos.

"Compartimos nuestras noticias familiares de que nos estamos separando de nuestro matrimonio. Compartimos esto no porque creamos que sea de interés periodístico, sino para que a medida que avanzamos en nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad", se lee en el comunicado.

"El amor entre nosotros continúa, y evoluciona en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser. Nuestra devoción es inquebrantable hacia esta vida sagrada, nuestros hijos. Enseñar a nuestros hijos lo que es posible. Vivir en oración. Que el amor prevalezca. J & L".

De acuerdo con el escrito, la ruptura se dio a raíz de los cambios que han afectado al mundo en la época de pandemia, los cuales fueron resentidos por todos los miembros de su familia.

Representantes de las celebridades no han hecho comentarios al respecto hasta el momento.

De acuerdo con People, los ex enamorados comenzaron su relación en 2005 luego de que un amigo en común los presentara en un club de jazz; decidieron casarse en octubre del 2017.

Juntos comparten dos hijos: a Lola Iolani, de 12 años, y a Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, de 10.

Aunado al anuncio de la separación, la estrella de Aquaman compartió algunas fotos que incluyen una imagen de un atardecer y otra de una persona ocupando una camiseta con la frase "Que mi alma grite amor" impresa.