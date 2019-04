Jennette McCurdy, de sus fotos filtradas al triunfo total

Ciudad de México





Una de las actrices que parececía olvidada es Jennette Mccurdy ( I Carlie), quien tenía alguns meses sin nuevos proyectos y recientemente realizó un cortometaje, Strong Independent Women, en el que se aborda el tema de los desordenes alimenticios, pieza que ha sido seleccionado por el L.A. Live Film Fest y el Indie Short Fest, situación por la que la joven se encuentra súper contenta.





En el trabajo filmico, una madre agotada pone toda su energía en ayudar a su hija.





El nuevo proyecto es parte de su vida, pues confesó que desde los 11 años padeció de bulimia.





Jennette describe con detalle como es su travesía en el mundo de los trastornos alimenticios, mismos que fueron alentados por su madre.





“Aprendí que seguir siendo físicamente pequeña para mi edad significaba que tenía más posibilidades de reservar más roles. Desafortunadamente, tenía una compañera confiable y dedicada lista para ayudarme con mi anorexia creciente: ¡mi mamá!, escribió la joven en un reciente articulo.





De igual forma recordó que su madre, quien falleció de cáncer, la ayudaba a controlar todo lo que comía.





“Mamá había sido hospitalizada por anorexia en varias ocasiones cuando era una adolescente y no estoy convencida de que alguna vez haya superado su trastorno alimenticio”.





En el texto rememora que lo único que veía que su madre comía era un plato de brócoli al vapor y coliflor.





Su madre falleció de cáncer, y los problemas alimenticios continuaban cada vez más fuertes.





“Tal vez mi comportamiento destructivo era obvio para todos los que me rodeaban, pero si todos estaban monetizando la situación, y esencialmente yo, ¿qué incentivo tenían para tratar de cambiarlo o ayudarme?”, escribe .





Parte de su recuperación es gracias a su cuñada, quien se dio cuenta de los problemas por los que Jennette estaba pasando y quien le sugirió que buscara ayuda urgente.





La actriz lleva dos años controlando sus desordenes alimenticios y reconoce que no ha sido fácil, pues aún continúan esos pensamientos, sin embargo, considera que tiene las herramientas para "hacerlos callar".





“Todavía escucho esa vieja voz del desorden alimenticio, pero afortunadamente lo escucho cada vez menos. Y cuando lo escucho, ahora tengo las herramientas para silenciarlo “, dice.





La joven de 26 años decidió hablar de sus problemas para poder ayudar a las personas que estén pasando por lo mismo.

Dedicada a escribir y a dirigir, McCurdy tiene cuatro proyectos recientes.





1.- The Grave.

Dos extraños hacen una conexión en un cementerio.



2.- The McCurdys.

Una familia mormona disfuncional se define por el cáncer de la madre y la carrera de la hija como actriz infantil. "Esto se basa libremente en mi propia educación".





3 Kenny.

A los treinta y tantos sacrifica sus propios sueños para cuidar de su madre moribunda.





Presentado en Short of the Week, una selección oficial del Festival de Cine de Florida 2019 (donde también está nominado para el Premio del Gran Jurado al Mejor Cortometraje), y en The Hollywood Reporter.





4.- Strong Independent Women

Una madre agotada pone toda su energía en ayudar a su hija a superar un trastorno alimentario.