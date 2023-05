Jennifer Lopez, 'La Madre' más letal y protectora

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Por su empleo de asesina a sueldo, una mujer madura que se convierte en madre debe renunciar a su primogénita para salvarla de los peligros de su profesión.

Jennifer Lopez encarna a esta audaz y atormentada mujer en el filme de Niki Caro, La Madre, que llega hoy a Netflix.

Al ser casi asesinada, la protagonista se ve orillada a otorgar a la red del FBI a su nena recién nacida, para que sea adoptada y la aleje del acecho de sus archienemigos, Adrian Lovell (Joseph Fiennes) y Héctor Álvarez (Gael García Bernal).

"Al tener a Jennifer en este protagónico descubrí a una mujer totalmente comprometida con su profesión de intérprete de personajes, de artista, porque es súper completa, y quien balancea su personalidad de mujer poderosa, amorosa, en su vida más personal.

"Hace a 'La Madre', sí, nunca le pusimos el nombre de una persona, porque es una manera muy sutil de acercarla a cualquier mujer, a cualquier hombre, porque todos tenemos madre y nos identificamos, nos llama, nos atrae", contó Niki Caro en entrevista.

En la tragedia que vivió cuando dejó a su bebé, La Madre contó con el apoyo de William Cruise (Omari Hardwick), un agente que, aunque casi invisible, siempre estuvo al pendiente de la pequeña y no le perdió la pista a su colega y leal compañera.

Transcurren 12 años y Adrian, un malévolo hombre, desfigurado del rostro y líder de una red de malhechores, reaparece para reclamar una pertenencia que nadie sabe qué es, aunque todos sospechen de ella.

"Fue muy divertido hacer a este malo porque es el doble de divertido trabajar, hacer un personaje que no eres, y además, malo, súper malo. Las maldades se hacen en la ficción.

"Por esto, digo, me metí a la película tan llena de acción y suspenso, y porque Niki me parece que es una gran directora además, todo lo que tenga que ver con una 'madre' me llama es un homenaje constante a mi madre, el ser que más amo en el mundo", platicó Fiennes también.

Zoe (Lucy Paez) es la adolescente que de pronto se vuelve la protagonista de un atraco escolar donde es tomada por rehén... Sólo que hay una vigía que la persigue y la cuida.

Esa mujer, que anticipa los movimientos de la red de maleantes, trata de impedir los actos de González (Jesse Garcia), mejor conocido como "Tarántula", pero falla y se la llevan a Cuba. Sí, esa mujer es La Madre y culpa a su aliado, Cruise, de no haber protegido a su hija como debía.

"Pudo haber momentos en los que pensamos que él estaba enamorado de La Madre, pero Niki, una extraordinaria directora, nos dijo que no, porque se desviaría la atención de lo que necesitábamos: 'una mujer luchadora a prueba de todo por su hija'.

"Irnos a Cuba, hacer escenas de acción allí, fue algo fabuloso porque las secuencias de acción quedaron a pedir de boca. Y los cuestionamientos de amistad y solidaridad entre ambos le dan mucho peso a la historia, a su historia", agregó Hardwick.

Al rescatar a Zoe, esta le cuestiona por qué, si es su madre, niega cualquier vínculo. Pero en eso vuelven los villanos, reestructurados y recargados, para reclamar otros trofeos y es cuando La Madre decide que no la dejará sola, que no la regresará con sus padres adoptivos hasta que esté a salvo.

La hija regia de J.Lo

Niki Caro, Joseph Fiennes y Omari Hardwick elogiaron la presencia escénica y disciplina de Lucy Paez, oriunda de Monterrey, de 13 años, quien fue elegida para interpretar a Zoe, la hija de Jennifer Lopez.

"No podíamos no trabajar con ella, era la adecuada y perfecta para Jennifer. Muy disciplinada y buena para escuchar me siento tan orgullosa de tener tanto talento latino, mexicano, y qué bonito, de Monterrey, en esta película", dijo Caro.

"¡Qué viva el poder latino, súper mexicano! Gael es un estupendo actor y trabajar, aunque sea por minutos, con Lucy, fue un agasajo tiene mucho talento", apuntó Fiennes.

Hardwick dijo que estableció una gran relación con la mexicana, quien aprendió inglés en Houston, y contó que tiene contacto frecuente con los padres de la joven, pues quiere contribuir a que continúe en la industria.