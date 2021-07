JLo rompe el silencio sobre la ruptura con Álex Rodríguez

Reforma

Ciudad de México.- En marzo circularon rumores de la separación de Jennifer Lopez y Álex Rodríguez, lo que desmintieron y calificaron de "reportes erróneos". Sin embargo, la pareja oficializó su rompimiento un mes después.

La artista fue captada en varias ocasiones con su ex pareja Ben Affleck y con su ex marido Marc Anthony tras anunciar el fin de su relación con el beisbolista, pero por fin JLo rompió el silencio y habló sobre su relación con Rodríguez.

Fue durante el programa de Apple Music "The Ebro Show", presentado por Ebro Darden, donde la intérprete de "Let's Get Loud" confesó que todo comenzó cuando hizo un ejercicio de introspección.

"Fue un momento para mí y nadie más, era yo dándome cuenta de que era buena por mí misma y que la felicidad empezaba en mí. Y una vez que me di cuenta de eso, pasaron cosas.

"Las cosas pasan de un modo que no esperas jamás que ocurran. Una vez que estás bien, llegas al punto en el que dices: 'esto no es bueno para mí o esto no me va bien o tengo que hacer algunos cambios' y también esto no va de nadie más, solamente de mí. Una vez que haces eso, las cosas empiezan a colocarse en su sitio", explicó.

Además, la cantante añadió que es lógico que esos cambios vitales acaben afectando a su trabajo y se reflejen en él. De hecho, su última canción "Cambia el Paso", donde colaboró con Rauw Alejandro, demuestra una necesidad de renovación.

"A veces tienes que cambiar de dirección. Aunque eso pueda resultar doloroso o incluso, no sé, raro para los demás. Se trata simplemente de quién eres y de qué te encaja mejor a ti".

Lopez y Rodríguez comunicaron su ruptura el pasado mes de abril.

"Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo", afirmaron. "Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos", añadieron.

Por el momento, aunque dijeran que mantendrían su amistad, no se les ha vuelto a ver juntos.