JLo toma medidas extremas para que Alex Rodríguez no le sea infiel

Aunque Jennifer Lopez sigue gritando a los cuatro vientos su amor por Alex Rodríguez, todo indica que los rumores con respecto a las infidelidades del ex pelotero han hecho que la cantante tome medidas extremas para resguardar su amor.

De acuerdo al medio The National Enquirer, fuentes cercanas a la “Diva de Bronx” revelaron que la artista esta planeando la forma de evitar que su prometido tenga algún desliz con otras mujeres mientras ella está de gira.

Jennifer tiene un calendario detallado con cada movimiento de Alex, sabe dónde debe estar y cuándo. Ella también insistió en que Alex tenga un ‘equipo de seguridad’. Son cuatro hombres que lo vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, detalló la fuente.

Cabe recordar que a tan solo unos días de que Jennifer y Alex revelaran su compromiso matrimonial, tanto el ex beisbolista José Canseco, como la estrella porno británica Zoe Gregory, afirmaron que Rodríguez le había sido infiel a la cantante y ella no merecía casarse con alguien así, pero a pesar de estos mensajes, JLo siguió su romance con el ex deportista, sin embargo, la fecha de boda no se ha dado a conocer aún.

