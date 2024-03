Jodie Foster no volverá a la serie 'True Detective'

Foto: Especial/AP

Cd. de México.- Jodie Foster negó que volverá a formar parte del elenco de la próxima temporada de True Detective, luego de que se diera a conocer que la serie fue renovada con la realizadora mexicana Issa López al frente.

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Óscar, donde recibió una nominación por su papel en Nyad, Jodie Foster fue cuestionada por Variety sobre su participación en la serie, a lo que ella respondió que su tiempo "fue uno y terminó", pues el proyecto se trata de una antología.

La actriz de El Silencio de los Inocentes (The Silence of the Lambs) terminó con las especulaciones de su presencia en la quinta temporada de la serie de culto de HBO, respondiendo con un contundente "no" sobre sí regresaría al elenco del programa.

El 22 de febrero trascendió que López renovó contrato con HBO para continuar al frente de True Detective, después de que la cuarta entrega Tierra Nocturna (Night Country), estelarizada por Foster, rompiera récord con mayor cantidad de espectadores de la antología tras registrar 12,7 millones de espectadores en la plataforma.