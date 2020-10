John Cena se declara fan de BTS por 'cambiar al mundo'

Ciudad de México

John Cena ha concedido una entrevista a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El actor ha sorprendido con una revelación, y es que se ha declarado fan de BTS, asegurando que tanto la banda de k-pop como sus fans "están cambiando el mundo".

La estrella de Suicide Squad explicó cómo comenzó a gustarle BTS.

"Cuando algo se hace famoso, está abierto a las críticas y me encanta lo que ha hecho esta banda porque es algo enormemente popular. Eran tan famosos a nivel mundial durante tanto tiempo que pensé: 'Está bien, probablemente debería aprender algo sobre esto.' Cuando empecé a escuchar a BTS, me sentí atraído", admitió.

Cena se interesó por su música y luego por lo que representan.

Foto: Instagram bts.bighitofficial

"Ellos abogan por el amor propio, abogan por no tener miedo al fracaso, abogan por el hecho de que eres más que suficiente. Están tratando de romper con los estereotipos y las situaciones incómodas que atravesamos. Están atendiendo a una audiencia que está viva, los jóvenes. Por eso son tan populares en todo el mundo. Son grandes intérpretes pero es el mensaje que envían lo que conecta con la gente", agregó.

El luchador, de 43 años, reconoció a los coreanos por apoyar la causa de Black Lives Matter con un millón de dólares y otras causas filantrópicas.

"BTS ARMY dona mucho a causas filantrópicas. Como artistas, nos divertimos, estamos haciendo cosas buenas. Pero si podemos mandar un mensaje a través de la televisión para que salga de su bolsillo aportar a una causa, eso es un buen trabajo. Ese es el propósito. Eso está cambiando el mundo. Es impresionante", dijo.

Más allá de su música, Cena reconoce el mensaje positivo que mandan al mundo.

"No me importa lo que pienses de ellos, no me importa si es tu estilo o no. ¡Lo entiendo! En la música tienes tu opinión y te puede gustar lo que quieras. Cómo se comportan como seres humanos y el mensaje que envían al mundo, eso es algo especial ", concluyó.

Fuente: www.excelsior.com.mx